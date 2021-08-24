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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» начал новый сезон с победы над «Сампдорией»

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Сампдорию».

Милан
СампдорияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:0.

На 9-й минуте матча единственный гол забил нападающий миланской команды Браим Диас, ему ассистировал защитник Давиде Калабрия.

В составе «Милана» дебютировали защитник Алессандро Флоренци и нападающий Оливье Жиру.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ему помогали ассистенты Сержио Рангетти и Джованни Баччини. Резервный арбитр — Маттео Гарильо.

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков. «Сампдория» (52) оказалась на девятом месте.

Сампдория
0:1
Первый тайм: 0:1
Милан
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