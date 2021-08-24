«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Лестер»
Сегодня, 23 августа, «Вест Хэм Юнайтед» встретился с «Лестер Сити».
Сегодня, 23 августа, «Вест Хэм Юнайтед» встретился с «Лестер Сити».
Матч 2-го тура английской
Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда.
Счёт в матче на 26-й минуте открыл полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс. На 40-й минуте «Лестер» усугубил своё положение, оставшись в меньшинстве — красную карточку получил Айосе Перес.
На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил Мохамед Саид Бенрахма, ассистировал ему Майкл Антонио. На 69-й минуте «Лестер» отыграл один мяч усилиями Юри Тилеманса.
Но решающее слово в матче оказалось за форвардом «Вест Хэма» Майклом Антонио, который благодаря голам на 80-й и 84-й минуте оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.
«Вест Хэм» на старте сезона обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:2. «Лестер» стартовал с победы в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0). Таким образом, в активе «молотобойцев» 6 очков после двух туров, у «лис» — 3 очка.