«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Лестер»

Матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проходил на Олимпийском стадионе Лондона и завершился разгромной победой «молотобойцев» со счётом 4:1.

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Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс. На 40-й минуте «Лестер» усугубил своё положение, оставшись в меньшинстве — красную карточку получил Айосе Перес.

На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил Мохамед Саид Бенрахма, ассистировал ему Майкл Антонио. На 69-й минуте «Лестер» отыграл один мяч усилиями Юри Тилеманса.

Но решающее слово в матче оказалось за форвардом «Вест Хэма» Майклом Антонио, который благодаря голам на 80-й и 84-й минуте оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.