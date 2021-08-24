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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «ПСЖ» определился с футболистом на замену Мбаппе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил форварду Килиану Мбаппе новый контракт. В случае отказа парижане уже определились с игроком, которого возьмут на замену французу, сообщает радиостанция RMC Sport.

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Источник: Reuters

По информации источника, новый контракт 22-летнего чемпиона мира по схеме «5+1» предусматривает всего лишь третью по величине зарплату в команде (после Лионеля Месси и Неймара). Мбаппе не удовлетворило предложение клуба, о чем он сообщил спортивному директору парижан Леонардо.

Тем не менее, источник сомневается в том, что «ПСЖ» и испанский «Реал», который считает основным претендентом на футболиста, успеют договориться о трансфере до закрытия летнего окна. Отмечается, что в последние недели «ПСЖ» не получал предложения «Реала» и контактировал только с неназванным английским клубом.

В случае ухода Мбаппе «ПСЖ» подпишет контракт с форвардом английского «Эвертона» Ришарлисоном. Соглашение с Мбаппе действует до лета 2022 года.

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