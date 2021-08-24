СМИ: «ПСЖ» определился с футболистом на замену Мбаппе

По информации источника, новый контракт 22-летнего чемпиона мира по схеме «5+1» предусматривает всего лишь третью по величине зарплату в команде (после Лионеля Месси и Неймара). Мбаппе не удовлетворило предложение клуба, о чем он сообщил спортивному директору парижан Леонардо.

Тем не менее, источник сомневается в том, что «ПСЖ» и испанский «Реал», который считает основным претендентом на футболиста, успеют договориться о трансфере до закрытия летнего окна. Отмечается, что в последние недели «ПСЖ» не получал предложения «Реала» и контактировал только с неназванным английским клубом.