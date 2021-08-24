Модель Playboy захотела выкупить салфетку со слезами Месси и попозировать с ней обнаженной

«Я предложила 600 тысяч долларов, чтобы заполучить этот платок Месси, после чего реклама исчезла. Объявление было прекращено без предоставления дополнительной информации об исходе этого дела, поэтому мы не знаем, купил ли ее кто-нибудь или рекламодатель отказался от данной идеи. В любом случае я надеюсь, у меня получилось», — цитирует Сандин британское издание.

Ранее этот бумажный платок торговая платформа Mercado Libre выставила на продажу за 1 миллион долларов.