Модель Playboy предложила 600 тысяч долларов за салфетку со слезами Месси

По информации источника, испанка планировала использовать предмет для откровенной фотосессии. Сандин отметила, что сделала предложение продавцу платка, после этого объявление исчезло. Модель заявила, что не знает, с чем это связано. Возможно, платок уже продали, или же владелец решил отказаться от идеи его реализовать.