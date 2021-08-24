Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Мальме
Футбол. Зарубежный
23.08
Осасуна
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
23.08
Сампдория
Милан
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
41
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
11:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Модель Playboy предложила 600 тысяч долларов за салфетку со слезами Месси

Испанская модель журнала Playboy Луана Сандин захотела купить салфетку, которой форвард «ПСЖ» Лионель Месси вытирал слезы, за 600 тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Star.

Наверх
Источник: AFP 2021

По информации источника, испанка планировала использовать предмет для откровенной фотосессии. Сандин отметила, что сделала предложение продавцу платка, после этого объявление исчезло. Модель заявила, что не знает, с чем это связано. Возможно, платок уже продали, или же владелец решил отказаться от идеи его реализовать.

Салфетка появилась в продаже на платформе Mercado Libre 13 августа. Продавец утверждал, что аргентинец вытирал ею слезы на прощальной пресс-конференции, связанной с его уходом из «Барселоны».

Во время загрузки произошла ошибка.

Об уходе Месси из каталонского клуба стало известно 5 августа. Аргентинец не смог подписать новый контракт с клубом из-за финансовых проблем сине-гранатовых.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал ЧМ
«Локомотив» — «Трактор» — финал мечты КХЛ. Насколько он реален?
Третьяк: НХЛ может отказаться от Олимпиады за неделю до старта
«Спартак» вернул из аренд 8 игроков. Кто использует свой шанс?
В Токио прошла церемония завершения эстафеты огня Паралимпиады
«Зенит» переиграет ЦСКА, а в Уфе сыграют вничью: ставки дня
«Шахтер» снова забьет «Монако». Ставки на Лигу чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь