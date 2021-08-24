Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Мальме
Футбол. Зарубежный
23.08
Сампдория
Милан
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
41
Футбол. Зарубежный
23.08
Осасуна
Сельта
00
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Бердыев снова в деле! Он не тренировал два года

В России найти применение своему опыту и знаниям ему не удалось.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Курбан Бердыев возобновил тренерскую практику. Но не в России, где ему прочили должность то в «Спартаке», то в сборной, а в Казахстане. После двухлетнего перерыва экс-тренер «Рубина» и «Ростова» принял предложение команды своей молодости — «Кайрата» из Алма-Аты. По информации наших источников, Бердыев уже присутствовал на одной из тренировок команды, а сегодня должен быть официально представлен в качестве главного.

Помогать ему будет хорошо знакомый по совместной работе на берегах Дона Дмитрий Кириченко. Ещё одна легенда РПЛ, Вагнер Лав, зажигает в «Кайрате» с лета прошлого года. Очевидно, что теперь сопереживающих этой команде в России станет ещё больше.

Бердыев работает в «Кайрате» с мая

Возвращение Бердыева в Казахстан состоялось несколько месяцев назад. В конце мая он занял должность советника председателя наблюдательного совета в клубе. В чём заключались его полномочия, даже в Казахстане немногие имели представление. Как сообщает источник «Чемпионата», функционал КБ был неограничен. Ходили разговоры о том, что именно Бердыев наставлял команду, тогда как Кирилл Кекер только формально числился главным. 42-летний специалист покинул команду после поражения в Лиге Европы, а в последних двух матчах, победных, «Кайратом» официально руководил Артём Гавриленко. По нашим данным, консультативные услуги 68-летнего Бердыева распространялись не только на академию, но и на основную команду.

В практике Бердыева уже был опыт подобного рода, и не раз. Ранее он числился тренером-консультантом в «Анжи» и в «Ростове», где затем занял должность вице-президента. Ценные советы Курбана Бекиевича помогли ростовчанам пройти «Аякс» по сумме двух матчей (1:1, 4:1) в квалификации Лиги чемпионов. Когда Бердыев перешёл на должность вице-президента, главным тренером де-юре стал Иван Данильянц, поскольку у Дмитрия Кириченко не было соответствующей лицензии. Сейчас инициатором приглашения Бердыева на должность главного тренера в «Кайрат» стал владелец клуба Кайрат Боранбаев.

Бердыев дважды работал в «Кайрате» и играл за клуб

Читайте также
«Вагнер Лав выглядит лучше, чем в молодости». Бывшая звезда ЦСКА забивает в еврокубках

«Кайрат» стал вторым клубом в игровой карьере Бердыева. После пятилетки в «Копетдаге» он перешёл в команду из Алматы. Выступая на позициях полузащитника и защитника, Бердыев неплохо подключался в атаку. В сезоне-1977 он забил пять голов в 20 матчах за «Кайрат», один из которых — в первой же игре за клуб. Затем полузащитник вернулся в «Копетдаг», выступал за СКА и «Ростсельмаш», а с 1981-го по 1985 год снова пылил в Алматы. За эти пять лет Бердыев сыграл почти 150 матчей, забил 28 голов и выиграл первую лигу СССР.

В «Кайрате» Курбан и завершил игровой путь, но уже в 1993 году, после возобновления карьеры в чемпионате Казахстана.

Последним клубом Бердыева был «Рубин». Его критиковали за большую зарплату

После того как Бердыев вывел «Ростов» на новый уровень и достиг высоких результатов, он вернулся в «Рубин». В сезоне-2017/2018 казанский клуб занял 10-е место, а в следующем остановился на 11-й позиции. Неудовлетворительные результаты, серая игра команды и высокая зарплата тренера (€ 3 млн в год) — все эти факторы в комплексе привели к досрочной отставке Бердыева. 5 июня 2019 года тренер был уволен с занимаемой должности.

С тех пор Бердыев официально находился без работы. В ноябре 2020 года он напомнил о себе, заявив о желании возглавить команду с серьёзными задачами.

Какие клубы Бердыев мог возглавить

За эти два года фамилия Бердыева неоднократно всплывала в контексте того или иного клуба. После разрыва контракта с «Рубином» тренером заинтересовались «Динамо» и «Сочи». Спортивному директору московского клуба Бувачу удалось убедить главных людей «Динамо» в выборе немецкого специалиста Шварца. Кроме того, в марте 2021 года были слухи о том, что российский тренер консультировал «КАМАЗ», а затем — «Челябинск». Слухи о назначении в сборную России остались только слухами.

Отсутствие реальных и интересных предложений подвигло Бердыева к переезду в соседнюю страну. Теперь он постарается ещё раз вписать своё имя в историю «Кайрата».

Павел Прохоров

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал ЧМ
«Локомотив» — «Трактор» — финал мечты КХЛ. Насколько он реален?
Третьяк: НХЛ может отказаться от Олимпиады за неделю до старта
«Спартак» вернул из аренд 8 игроков. Кто использует свой шанс?
В Токио прошла церемония завершения эстафеты огня Паралимпиады
«Зенит» переиграет ЦСКА, а в Уфе сыграют вничью: ставки дня
«Шахтер» снова забьет «Монако». Ставки на Лигу чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь