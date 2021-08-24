В Испании в честь Иньесты назвали динозавра

Группа палеонтологов обнаружила в Бургосе динозавра, который до сих пор нигде не упоминался. Это динозавр-зауропод, с длинным хвостом и шеей, четвероногий с четырьмя когтями, тогда как нормальным явлением для этого типа животных является наличие трех когтей. Об этом сообщат AS.