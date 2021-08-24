В Испании в честь Иньесты назвали динозавра
Группа палеонтологов обнаружила в Бургосе динозавра, который до сих пор нигде не упоминался. Это
Группа палеонтологов обнаружила в Бургосе динозавра, который до сих пор нигде не упоминался. Это
Нового динозавра назвали Iniestapodus burgensis («нога Иньесты из Бургоса»
Андрес Иньеста является воспитанником «Барселоны», в составе которой провел 674 матча. В 2018 году футболист покинул команду и в возрасте 37 лет продолжат выступать за японский клуб «Виссел Кобе».