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17:02 (мск), источник: Sport24

В Испании в честь Иньесты назвали динозавра

Группа палеонтологов обнаружила в Бургосе динозавра, который до сих пор нигде не упоминался. Это динозавр-зауропод, с длинным хвостом и шеей, четвероногий с четырьмя когтями, тогда как нормальным явлением для этого типа животных является наличие трех когтей. Об этом сообщат AS.

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Нового динозавра назвали Iniestapodus burgensis («нога Иньесты из Бургоса» по-испански. Прим. Sport24) в честь бывшего полузащитника «Барселоны». По словам исследователей, у обоих твердые, элегантные, изящные, четко обозначенные шаги мирного характера.

Андрес Иньеста является воспитанником «Барселоны», в составе которой провел 674 матча. В 2018 году футболист покинул команду и в возрасте 37 лет продолжат выступать за японский клуб «Виссел Кобе».

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