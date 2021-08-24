Роналду предпринимает шаги для перехода в «Манчестер Сити»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в «Манчестер Сити», сообщает во вторник авторитетное французское издание L’Equipe.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в «Манчестер Сити», сообщает во вторник авторитетное французское издание L’Equipe.
Португалец рассчитывает стать игроком английской команды до 31 августа — до закрытия трансферного окна.
Отмечается, что в «Сити» готовы согласиться на зарплату Роналду в €31 млн в год, но не будут платить крупную сумму за сам трансфер. В сделку может быть включен защитник Эмерик Ляпорт, который, как сообщается, раздражает некоторых ключевых фигур в Манчестере. Сейчас «Сити» ведет переговоры о переходе Гарри Кейна, и если они завершатся неуспешно, то клуб полностью сосредоточится на трансфере Роналду.
36-летний форвард начал матч 1-го тура Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных.
По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно. Однако позже