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21:44 (мск), источник: Sport24

Роналду предпринимает шаги для перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в «Манчестер Сити», сообщает во вторник авторитетное французское издание L’Equipe.

Ювентус
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Португалец рассчитывает стать игроком английской команды до 31 августа — до закрытия трансферного окна.

Отмечается, что в «Сити» готовы согласиться на зарплату Роналду в €31 млн в год, но не будут платить крупную сумму за сам трансфер. В сделку может быть включен защитник Эмерик Ляпорт, который, как сообщается, раздражает некоторых ключевых фигур в Манчестере. Сейчас «Сити» ведет переговоры о переходе Гарри Кейна, и если они завершатся неуспешно, то клуб полностью сосредоточится на трансфере Роналду.

36-летний форвард начал матч 1-го тура Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных.

По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно. Однако позже вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед опроверг эту информацию.

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