Роналду предпринимает шаги для перехода в «Манчестер Сити»

Отмечается, что в «Сити» готовы согласиться на зарплату Роналду в €31 млн в год, но не будут платить крупную сумму за сам трансфер. В сделку может быть включен защитник Эмерик Ляпорт, который, как сообщается, раздражает некоторых ключевых фигур в Манчестере. Сейчас «Сити» ведет переговоры о переходе Гарри Кейна, и если они завершатся неуспешно, то клуб полностью сосредоточится на трансфере Роналду.