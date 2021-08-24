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24 августа, источник: Чемпионат.com

«Реал» сделал официальное предложение «ПСЖ» о трансфере Мбаппе

Мадридский «Реал» сделал официальное предложение о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

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Источник: Reuters

По информации источника, испанский клуб предложил € 160 млн за переход Мбаппе в нынешнее летнее трансферное окно. Сообщается, что «ПСЖ» пока не дал ответа на предложение.

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Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

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