«ПСЖ» отклонил предложение «Реала» о трансфере Килиана Мбаппе

По информации источника, парижский клуб не заинтересовало предложение в размере € 160 млн. Ожидается, что «Реал» не станет отступать и предпримет ещё одну попытку заполучить Мбаппе.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.