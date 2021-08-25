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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» отклонил солидное предложение по Мбаппе. Неужели через год игрок уйдет бесплатно?

«Реал» предпримет новую попытку. Но когда состоится супертрансфер?

ПСЖ
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Источник: Reuters

После перехода Лионеля Месси в «ПСЖ» создаётся ощущение, что футбольную общественность ждёт ещё один громкий трансфер этим летом. Речь идёт о Килиане Мбаппе, который намекает боссам парижского клуба, что хочет сменить обстановку. Главным вариантом продолжения карьеры чемпиона мира называют «Реал».

«Реал» сделал предложение «ПСЖ» по Мбаппе на € 160 млн

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «сливочных» отправило официальное письменное предложение на € 160 млн, желая немедленно подписать Мбаппе. «ПСЖ», по данным другого источника, не заинтересовали такие солидные условия. Ожидается, что «Реал» не отступит и предпримет ещё одну попытку заполучить Мбаппе. Сам французский футболист, как говорят, склоняется к уходу из «ПСЖ». Килиан отклонил несколько предложений парижского клуба о продлении контракта. Соглашение с «ПСЖ» у нападающего сборной Франции истекает 30 июня 2022 года, и катарский шейх всеми силами пытается удержать футболиста у себя.

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Из последнего интервью Мбаппе можно понять, что он сейчас очень мотивирован, амбициозен и желает начать новый этап карьеры. «У каждого теперь есть план “анти-Килиан”. Это значит, что меня считают выдающимся игроком и просто звездой. Это требует от меня применения козырей. Мне это нравится. Я люблю вызовы. Во Франции не лучшая лига мира, но я всегда чувствовал ответственность за то, чтобы быть символом чемпионата и помогать ему расти. Профессиональные амбиции? Выиграть всё», — заявил Мбаппе Esquire.com.

Мбаппе встретится с руководством «ПСЖ»

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Несколько дней назад журналист Жозеп Педрероль заявил, что французский нападающий не собирается делать громких заявлений о своём будущем через прессу. Вместо этого он хочет встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и попросить его начать переговоры по трансферу. Более того, Мбаппе хотел уйти из клуба до перехода в команду аргентинского форварда Лионеля Месси. Переход экс-капитана «Барселоны» не изменил настроение француза. При этом Мбаппе хорошо относится к Месси и считает его фантастическим игроком, но всё равно хочет перейти в «Реал».

Если Килиан решительно настроен обсудить своё будущее с боссами «ПСЖ» и принять окончательное решение, то «Реал» рассчитывает совершить сделку во время паузы на матчи сборных. Если всё пойдёт по плану, то нападающий перейдёт в испанский клуб до закрытия трансферного окна. Дедлайн в Ла Лиге — 31 августа. Однако не стоит забывать, что если «ПСЖ» сохранит Мбаппе, то через несколько месяцев может потерять его, не получив ничего взамен. Пойдёт ли на такой риск руководство парижан?

Павел Прохоров

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