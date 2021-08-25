«ПСЖ» отклонил солидное предложение по Мбаппе. Неужели через год игрок уйдет бесплатно?
«Реал» предпримет новую попытку. Но когда состоится супертрансфер?
«Реал» предпримет новую попытку. Но когда состоится супертрансфер?
После перехода Лионеля Месси в «ПСЖ» создаётся ощущение, что футбольную общественность ждёт ещё один громкий трансфер этим летом. Речь идёт о Килиане Мбаппе, который намекает боссам парижского клуба, что хочет сменить обстановку. Главным вариантом продолжения карьеры чемпиона мира называют «Реал».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «сливочных» отправило официальное письменное предложение на € 160 млн, желая немедленно подписать Мбаппе. «ПСЖ», по данным другого источника, не заинтересовали такие солидные условия. Ожидается, что «Реал» не отступит и предпримет ещё одну попытку заполучить Мбаппе. Сам французский футболист, как говорят, склоняется к уходу из «ПСЖ». Килиан отклонил несколько предложений парижского клуба о продлении контракта. Соглашение с «ПСЖ» у нападающего сборной Франции истекает 30 июня 2022 года, и катарский шейх всеми силами пытается удержать футболиста у себя.
Из последнего интервью Мбаппе можно понять, что он сейчас очень мотивирован, амбициозен и желает начать новый этап карьеры. «У каждого теперь есть план “анти-Килиан”. Это значит, что меня считают выдающимся игроком и просто звездой. Это требует от меня применения козырей. Мне это нравится. Я люблю вызовы. Во Франции не лучшая лига мира, но я всегда чувствовал ответственность за то, чтобы быть символом чемпионата и помогать ему расти. Профессиональные амбиции? Выиграть всё», — заявил Мбаппе Esquire.com.
Несколько дней назад журналист Жозеп Педрероль заявил, что французский нападающий не собирается делать громких заявлений о своём будущем через прессу. Вместо этого он хочет встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером
Если Килиан решительно настроен обсудить своё будущее с боссами «ПСЖ» и принять окончательное решение, то «Реал» рассчитывает совершить сделку во время паузы на матчи сборных. Если всё пойдёт по плану, то нападающий перейдёт в испанский клуб до закрытия трансферного окна. Дедлайн в Ла Лиге — 31 августа. Однако не стоит забывать, что если «ПСЖ» сохранит Мбаппе, то через несколько месяцев может потерять его, не получив ничего взамен. Пойдёт ли на такой риск руководство парижан?
Павел Прохоров