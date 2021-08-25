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16:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» договорилась с «Лейпцигом» о переходе Забитцера

«Лейпциг» и «Бавария» обсудили будущее полузащитника Марселя Забитцера и согласовали трансфер, сообщает Goal.com.

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Источник: Reuters

По данным источника, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел переговоры с агентом футболиста. Пока точной информации о будущем игрока нет, однако стороны планируют договориться в ближайшее время.

Спортивный директор «Лейпцига» Флориан Шольц рассказал, что клуб пока не получал официальных предложений по игроку.

Контракт футболиста с «Лейпцигом» истекает летом 2022 года. «Лейпциг» просит за 27-летнего австралийца 15 миллионов евро.

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