Капитан сборной Англии и «Тоттенхэма» Кейн сделал заявление о своем будущем

Кейн в конце минувшего сезона сообщил руководству «Тоттенхэма», что хочет покинуть клуб. После выступления на ЕВРО-2020 за сборную Англии футболист 2 августа должен был вернуться в расположение клуба, но сделал это позднее. Кейн сообщил, что не бойкотировал тренировки, его поздний выход из отпуска был запланирован. В СМИ сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение от «Манчестер Сити» по трансферу Кейна в размере 100 миллионов фунтов.

«Было невероятно видеть прием фанатов “шпор” в воскресенье и читать некоторые сообщения с поддержкой, которые я получил за последние несколько недель. Этим летом я останусь в “Тоттенхэме” и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», — написал 28-летний Кейн в Twitter.

Кейн 22 августа впервые в этом сезоне сыграл за «Тоттенхэм», выйдя на замену в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).