Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Кайрат М
Ротор
01
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Зенит Иж
Металлург Лп
00
Футбол. Кубок России
перерыв
Легион Динамо
Алания
00
Футбол. Кубок России
17:00
Ленинградец
Кубань
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя
Енисей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо Вл
КАМАЗ
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Велес
Футбол. Кубок России
18:00
Саранск
Балтика
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Оренбург
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Факел
02
Все события
Фоторепортажи
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
18Сборная России вернулась из Токио
15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан сборной Англии и «Тоттенхэма» Кейн сделал заявление о своем будущем

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн заявил, что не покинет лондонский «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Кейн в конце минувшего сезона сообщил руководству «Тоттенхэма», что хочет покинуть клуб. После выступления на ЕВРО-2020 за сборную Англии футболист 2 августа должен был вернуться в расположение клуба, но сделал это позднее. Кейн сообщил, что не бойкотировал тренировки, его поздний выход из отпуска был запланирован. В СМИ сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение от «Манчестер Сити» по трансферу Кейна в размере 100 миллионов фунтов.

«Было невероятно видеть прием фанатов “шпор” в воскресенье и читать некоторые сообщения с поддержкой, которые я получил за последние несколько недель. Этим летом я останусь в “Тоттенхэме” и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», — написал 28-летний Кейн в Twitter.

Кейн 22 августа впервые в этом сезоне сыграл за «Тоттенхэм», выйдя на замену в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).

В прошедшем сезоне форвард забил 33 гола в 49 матчах за «Тоттенхэм».

 Роман с Михалковым, болезнь и суицид: драма известной красавицы- теннисистки
Сногсшибательный секс-символ ММА опубликовала новое фото в нижнем белье
Возрастное ограничение 18+
Безупречный вратарь вывел обидчика «Спартака» в Лигу чемпионов
«Мы не подруги»: Медведева рассказала об отношениях с Загитовой
Россияне завоевали 3 золота в первый медальный день Паралимпиады
«ПСЖ» отказался продавать Мбаппе. Неужели он уйдет бесплатно?
Их раскритиковал Хабиб: топ-7 октагон-герлз, сделавших имя в UFC
8 желтых, красная и пенальти. Карасев разошелся в матче ЛЧ
«Миллиметр — и ты без зубов». Мельникова — о любви и страхе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь