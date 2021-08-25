Если Роналду перейдет в «ПСЖ», футбол можно будет закрывать. Спорт окончательно превратится в комикс

Мадридский «Реал» сделал предложение «ПСЖ» о трансфере Килиана Мбаппе за 160 млн евро. Парижский клуб хочет выручить 200 млн

Действующий контракт 22-летнего форварда с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании этого сезона. Клуб делал несколько предложений о продлении, но игрок отвечал отказом

Переход Мбаппе в «Реал» открывает возможность для подписания другой суперзвезды — Криштиану Роналду, на которого также претендует «Ман Сити»

Когда я в старших классах школы (середина нулевых) играл в разнообразные футбольные менеджеры, то расстраивался, насколько нереалистично игра моделирует будущее.

Разве может «Эвертон» или «Вест Хэм» выиграть английскую премьер-лигу, а «Манчестер Юнайтед» не попасть в еврокубки? Разве может регулярно доходить до полуфиналов Лиги чемпионов заштатный «Спортинг»? Разве могут Месси и Роналду оказаться в одном клубе?

Несколько лет спустя, когда футбольные менеджеры остались в прошлом, жизнь утвердительно ответила на каждый из этих вопросов.

Ну, не «Эвертон», а «Лестер». Ну, не «Спортинг», а «ПСЖ» — в середине нулевых первый был даже постатусней. А теперь и обладатели одинадцати «Золотых мячей» на двоих как никогда близки к тому, чтобы стать одноклубниками. Не в «Барселоне» и не в «Реале», а на нейтральной территории.

В то, что Месси не закончит карьеру в «Барселоне», было поверить, как ни странно, легче. Хави и Иньеста были такими же творцами успеха каталонской команды на стыке десятилетий, такими же иконами клуба, но заканчивали за пределами «Камп Ноу». Да и финансовая катастрофа с «Барсой» тоже уже происходила — в начале нулевых, когда команда боролась за последнюю путевку в Лигу чемпионов, а и то за еврокубки в принципе. Все циклично.

Первая доминошка в ряду дрим-тим «ПСЖ» уже упала. Следующая — продажа Килиана Мбаппе.

Мбаппе так и не перестал воспринимать «ПСЖ» как переходный этап в своей карьере. Он оказался не очень командным игроком, с признаками звездной болезни, озабоченным на раскрутке собственного бренда.

Имеет полное право, любим мы его не за это. Но в какой-то момент в Париже поняли, что фраза «в лице Мбаппе клуб получил суперзвезду на долгие годы» — это заблуждение. Катарские шейхи купили почти все — крутых игроков, статус, репутацию, уважение, титулы и даже самого Мбаппе, но не его детскую мечту. Вся сумма завоеваний «ПСЖ» не смогла перебить образ «Реала» в голове Килиана.

Сейчас у «ПСЖ» есть возможность выйти из истории с Мбаппе, хорошо на ней заработав. Важнее денег здесь шанс сохранить лицо — купили парня, извлекли пользу из его выступлений и выгодно продали. Ничего личного, просто бизнес.

Потому как в личном получается обидно — за последние три года парижане собрали в три раза больше трофеев, чем «Реал», куда лучше выступали в Лиге чемпионов, но для Мбаппе это не имеет значения. Его тянет в Мадрид, потому что «Реал» великим клубом был тогда, когда владельцы «ПСЖ» еще даже не родились.

Вкладывая 160−200 миллионов евро в Мбаппе, Флорентино Перес делает инвестицию в будущее. Он берет настоящего «галактико», суперфорварда, который будет бороться за «Золотые мячи» в будущем.

Что делает «ПСЖ», пытаясь объединить в одной команде Месси, Роналду и Неймара? Прикоснуться к великому прошлому, которого у него не было. Это, конечно, еще не выступление группы Тату на дне города в Великом Устюге, но формат примерно тот же.

Мбаппе идет в «Реал» воплотить мечту, Месси и Роналду (второй — гипотетически) идут в «ПСЖ», потому что — ну, а куда еще? Дай бог, чтобы Париж был хоть как-то упомянут в их будущих автобиографиях.

Этой глянцевой обложкой вместо нападения парижане могут размахивать, потому что есть определенная планка, ниже которой они не могут опуститься в силу уровня соперничества во Франции и на групповом этапе Лиги чемпионов.

Разбалансированную команду с тройкой Месси-Роналду-Неймар впереди уничтожит «Бавария», спихнет в канаву «Челси» и расстреляет «Ливерпуль» (если все будут здоровы), но такая команда все равно не останется без домашних титулов.

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Если Роналду сейчас выбирает между «ПСЖ» и «Манчестер Сити», то он выбирает между зоной комфорта и болезненным вызовом. Париж даст ему все, кроме победы в Лиге чемпионов — обожание толпы, славу, подписчиков и какие-нибудь рекорды. «Сити» предложит требовательного тренера себе на уме, разочарованных болельщиков «Юнайтед», сложный график, сложную схему, сложных соперников и перспективу закончить большую карьеру на минорной ноте.

Внутренний ребенок во мне говорит: Криш, подписывай! Как все дети, я любил все эти сборные мира, рекламу команды Pepsi, комиксы и фильмы про супергероев — а Месси, Неймар и Роналду вместе явно из вселенной Marvel. Это аттракцион, на который хочется посмотреть.

А Роналду в «Сити» — это про футбол, про скучные взрослые цели и задачи, про логику и последовательность.

Вот бы сохраниться и попробовать оба варианта.