«ПСЖ» недоволен действиями «Реала»: Мы не будем удерживать Мбаппе силой, но он уйдет лишь на наших условиях

Накануне стало известно, что «Реал» предложил за переход 22-летнего француза 160 млн евро, но парижане отказались продавать игрока. Сам Мбаппе хочет уйти и не продлевает истекающий летом 2022 года контракт. Однако в «ПСЖ» дали понять, что готовы расстаться с Килианом не менее чем за 145 млн евро — в такую сумму в свое время обошлась «ПСЖ» покупка игрока у «Монако».

— Мы никогда не выносили это на публичное обсуждение, но наша позиция всегда заключалась в том, чтобы сохранить Килиана, продлить с ним контракт. Это было нашей целью и остается ей. Мы сделали Килиану два важных предложения: одно — два месяца назад, а второе — совсем недавно. Мы хотим доказать ему, что он важный игрок, в центре нашего проекта, но не над ним.

Позиция «Реала» выглядит как стратегия — отказ с нашей стороны, так они показывают, что они испробовали все, а там подождут год, чтобы заполучить игрока бесплатно. «Реал» ведет себя так уже два года, это неправильно, даже незаконно, потому что они связывались с игроком. Для нас это неприемлемо, потому что это неправильно. Это само доказательство стратегии: предложение поступает за год до окончания срока действия контракта и за 7 дней до закрытия трансферного окна. Они хотят показать Килиану, что они все испробовали и поэтому начинают переговоры на следующий год.

— Вы отклонили это предложение?— Да, невербально. Но мы никого не удерживаем силой. Если кто-то хочет уехать, а наши условия будут выполнены, посмотрим. Но этим летом мы создали с нашими игроками мечту, и мы никому не позволим ее разрушить. Предложение очень далеко от того, сколько Килиан стоит сегодня. Мы также должны выплатить часть денег «Монако» [по слухам, 35 млн евро] и считаем, что этого предложения недостаточно.

— Это предложение в размере 160 миллионов евро?— Я не могу подтвердить цифры, но это меньше, чем мы за него платили. Но нам не нравится именно то, как действует «Реал».

— Мбаппе хочет уйти?— Килиан Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если «Реал» сделает предложение, мне это кажется очевидным… Я излагаю позицию, которая, как мне кажется, всем понятна. Мы не можем в последнюю неделю трансферного окна изменить наши планы. Если он хочет уйти, мы не будем его удерживать, но он уйдет на наших условиях.

— Вы говорили с Килианом Мбаппе?— С Килианом мы много разговаривали, он всегда говорил нам одно и то же. Килиан всегда обещал, что не покинет клуб свободным агентом, он всегда так нам говорил.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Открыта ли дверь для его отъезда?— Мы никогда не открывали дверь для отъезда. НИКОГДА. Люди говорят, что я хочу продать [Мбаппе], а Нассер [президент клуба Нассер Аль-Хелаифи]— нет, но я и Нассер думаем одно и то же. Мы на одной волне. Мы защищаем клуб. Наша цель — продлить контракт и сохранить игрока в команде. Но если игрок хочет уйти, то на наших условиях. И это касается не только Килиана, но и всех остальных игроков.

— Вы ждете нового предложения?— У нас нет планов снова разговаривать с «Реалом». Крайний срок — полночь 31 августа. Но мы не собираемся отпускать его за меньшую сумму, чем мы заплатили, когда мы все еще должны деньги «Монако».