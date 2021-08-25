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20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ФИФА обратился к премьеру Великобритании по поводу матчей сборных

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по поводу участия игроков, выступающих в Англии, в матчах своих национальных сборных.

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Источник: AP 2021

Во вторник английская премьер-лига заявила, что клубы лиги решили не отпускать своих футболистов на сентябрьские матчи национальных сборных, которые будут проходить в странах, занесенных в «красный список» правительства Великобритании. Данный запрет коснется 60 футболистов из 19 клубов премьер-лиги. Решение было единогласно и полностью поддержано премьер-лигой.

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«Мы вместе сталкивались с глобальными проблемами в прошлом и должны продолжать делать это в будущем. Поездка игроков на предстоящие международные матчи — вопрос огромной срочности и важности. Я призываю каждую ассоциацию-член, каждую лигу и каждый клуб проявить солидарность к тому, чтобы делать то, что правильно и справедливо для глобальной игры. Многие из лучших игроков мира соревнуются в лигах Англии и Испании, и мы считаем, что эти страны также несут ответственность за сохранение и защиту спортивной целостности соревнований по всему миру», — заявил Инфантино, которого цитирует официальный сайт ФИФА.

«По вопросу карантинных ограничений в Англии для игроков, возвращающихся из стран “красного списка”, я написал Борису Джонсону и обратился за необходимой поддержкой, в частности, чтобы игроки не были лишены возможности представлять свои страны в квалификации чемпионата мира по футболу-2022, который является одной из высших наград для профессионального футболиста. Я предложил применить подход, аналогичный подходу, принятому правительством Великобритании на заключительных этапах ЕВРО-2020, к предстоящим международным матчам», — отметил Инфантино.

В «красный список» правительства Великобритании попадают 26 стран, в которые должны были отправиться игроки из клубов премьер-лиги. Из-за ситуации с коронавирусом по возвращении из этих стран по правилам гражданам необходимо отбыть 10-дневный карантин. Среди прочих в данном списке находятся Аргентина, Бразилия и Турция.

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