Глава ФИФА обратился к премьеру Великобритании по поводу матчей сборных
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к
Во вторник английская
«Мы вместе сталкивались с глобальными проблемами в прошлом и должны продолжать делать это в будущем. Поездка игроков на предстоящие международные матчи — вопрос огромной срочности и важности. Я призываю каждую
«По вопросу карантинных ограничений в Англии для игроков, возвращающихся из стран “красного списка”, я написал Борису Джонсону и обратился за необходимой поддержкой, в частности, чтобы игроки не были лишены возможности представлять свои страны в квалификации чемпионата мира по футболу-2022, который является одной из высших наград для профессионального футболиста. Я предложил применить подход, аналогичный подходу, принятому правительством Великобритании на заключительных этапах ЕВРО-2020, к предстоящим международным матчам», — отметил Инфантино.
В «красный список» правительства Великобритании попадают 26 стран, в которые должны были отправиться игроки из клубов