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21:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фиорентина» подтвердила переход Торрейры

«Фиорентина» арендовала у «Арсенала» полузащитника Лукаса Торрейру, сообщает 25 августа официальный сайт клуба.

Фиорентина
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Источник: AP 2021

Соглашение рассчитано на один сезон. Контракт предусматривает опцию выкупа.

Новичок будет выступать под 18-м номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2020/21 25-летний уругваец на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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