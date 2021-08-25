«Заканчивайте сезон с гольфистом или свяжитесь с нами». «ПСЖ» в бешенстве от подходов «Реала» к Мбаппе

До закрытия трансферного окна остались считанные дни — и война «ПСЖ» с «Реалом» за Килиана Мбаппе раскаляется.

Неделя началась с новостей о том, что француз в очередной раз не захотел продлевать контракт (5+1 со значительным увеличением оклада). После этого «ПСЖ» перестал удерживать суперзвезду, но ждет стоящего предложения.

Во вторник «Реал» пришел с первым официальным запросом о трансфере. По данным El Chiringuito, мадридцы предложили «ПСЖ» щедрые 160 млн евро, но получили отказ. L’Equipe пишет, что парижане готовы отпустить Мбаппе только за 200 миллионов, несмотря на то, что контракт завершается следующим летом, и в 2022-м игрок может уйти бесплатно.

В среду парижане перешли к настоящему трэш-току. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, у которого прохладные отношения с Килианом, в интервью RMC Sport резко осудил попытки «Реала». Получилось целое заявление:

— Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Но мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, однако это случится на наших условиях. Я много разговаривал с Килианом, он всегда говорил одно и то же. Килиан всегда обещал, что не покинет клуб бесплатно. Он всегда так нам говорил.

Мы никогда не открывали дверь для его ухода. Никогда. Наша цель — продлить контракт с Мбаппе и удержать его. Но если игрок хочет уйти, это произойдет на наших условиях. Это касается не только Килиана, но и всех игроков. Мы не планируем снова общаться с «Реалом». Крайний срок — полночь 31 августа. Так работает трансферное окно, для нас все ясно: мы его оставляем и продлеваем контракт. Но мы не позволим кому-то уйти за меньшую сумму, чем мы сами заплатили (Мбаппе ушел из «Монако» в «ПСЖ» за 145 млн евро + 35 млн бонусами — Sports.ru).

Наша позиция всегда заключалась в том, чтобы сохранить Килиана. Это всегда было и остается нашей целью. Позиция «Реала» выглядит так, будто они хотят получить от нас отказ. Они хотят показать, что испробовали все, и подождать год, чтобы получить его бесплатно. Последние 2 года «Реал» ведет себя некорректно, даже незаконно. Потому что они связывались с игроком. Для нас это неприемлемо, это неправильно. Это доказательство их стратегии: предложение поступает за год до окончания его контракта и за семь дней до окончания трансферного окна. Они хотят, чтобы мы дали им отказ, чтобы показать Килиану, что они все испробовали, и начали переговоры в следующем году.

— Вы отклонили предложение?

— Да, на словах мы сказали «нет». Но мы не будем никого удерживать. Если кто-то захочет уехать, а наши условия будут удовлетворены, тогда посмотрим. Но этим летом мы вместе с нашими игроками сотворили мечту, и мы никому не позволим ее разрушить. Мы считаем, что предложение очень далеко от оценки того, что Килиан представляет из себя сегодня. Мы все еще должны «Монако» часть денег за трансфер и считаем, что предложение недостаточно велико.

— Предложение было на сумму 160 млн евро?

— Я не могу подтверждать сумму, но примерно столько. Это меньше, чем мы заплатили за Мбаппе. Но, прежде всего, нам не нравится то, как «Реал» себя ведет.

Дальше в дело включился Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани. Это самый активный представитель семьи в соцсетях: например, именно он сообщил о завершении переговоров с Месси еще до официального объявления, а на днях выложил фото Месси и Роналду в форме парижан с интригующей подписью: «Возможно?».

Теперь Халифа бин Хамад вышел в твиттер с новым сообщением: «Если вы согласны с обозначенной ценой, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом. В пятницу они сделают новое предложение. Посмотрим, как пойдет. Последний шанс».

Очевидно, что это прямой намек на Гарета Бэйла, который обожает гольф. Испанский комментатор Хосе Мануэль Морено сообщил в твиттере, что по этому поводу думают в «Реале». «Я спросил Флорентино Переса по поводу предложения, сделанного по лидеру «ПСЖ», и президент сказал: «Они уже ответили, и грубо», — написал Морено.

В Париже активно обдумывают, что будут делать, если Мбаппе все же уйдет до конца месяца. По данным GFFN, на выходных руководство «ПСЖ» встретилось с агентом Пини Захави. Стороны обсудили возможные трансферы Роберта Левандовского или Кингсли Комана из «Баварии».

RMC Sport сообщал, что планом Б для французов станет Ришарлисон из «Эвертона». Бразилец — друг Неймара и его партнер по сборной. А вот As и Marca предполагают, что уход Мбаппе ускорит потенциальный переезд в Париж Криштиану Роналду. Ожидалось, что португалец может перейти в «ПСЖ» следующим летом бесплатно, но при продаже Килиана парижане будут готовы заплатить за Криша, чтобы к катарскому ЧМ-2022 в клубе гарантированно играли Месси, Роналду и Неймар.