«Заканчивайте сезон с гольфистом или свяжитесь с нами». «ПСЖ» в бешенстве от подходов «Реала» к Мбаппе
Впереди жаркая неделя.
Впереди жаркая неделя.
До закрытия трансферного окна остались считанные дни — и война «ПСЖ» с «Реалом» за Килиана Мбаппе раскаляется.
Неделя началась с новостей о том, что француз в очередной раз не захотел продлевать контракт (5+1 со значительным увеличением оклада). После этого «ПСЖ» перестал удерживать суперзвезду, но ждет стоящего предложения.
— Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Но мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, однако это случится на наших условиях. Я много разговаривал с Килианом, он всегда говорил одно и то же. Килиан всегда обещал, что не покинет клуб бесплатно. Он всегда так нам говорил.
Мы никогда не открывали дверь для его ухода. Никогда. Наша цель — продлить контракт с Мбаппе и удержать его. Но если игрок хочет уйти, это произойдет на наших условиях. Это касается не только Килиана, но и всех игроков. Мы не планируем снова общаться с «Реалом». Крайний срок — полночь 31 августа. Так работает трансферное окно, для нас все ясно: мы его оставляем и продлеваем контракт. Но мы не позволим
Наша позиция всегда заключалась в том, чтобы сохранить Килиана. Это всегда было и остается нашей целью. Позиция «Реала» выглядит так, будто они хотят получить от нас отказ. Они хотят показать, что испробовали все, и подождать год, чтобы получить его бесплатно. Последние 2 года «Реал» ведет себя некорректно, даже незаконно. Потому что они связывались с игроком. Для нас это неприемлемо, это неправильно. Это доказательство их стратегии: предложение поступает за год до окончания его контракта и за семь дней до окончания трансферного окна. Они хотят, чтобы мы дали им отказ, чтобы показать Килиану, что они все испробовали, и начали переговоры в следующем году.
— Вы отклонили предложение?
— Да, на словах мы сказали «нет». Но мы не будем никого удерживать. Если
— Предложение было на сумму 160 млн евро?
— Я не могу подтверждать сумму, но примерно столько. Это меньше, чем мы заплатили за Мбаппе. Но, прежде всего, нам не нравится то, как «Реал» себя ведет.
Теперь Халифа бин Хамад вышел в твиттер с новым сообщением: «Если вы согласны с обозначенной ценой, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом. В пятницу они сделают новое предложение. Посмотрим, как пойдет. Последний шанс».
RMC Sport сообщал, что планом Б для французов станет Ришарлисон из «Эвертона». Бразилец — друг Неймара и его партнер по сборной. А вот As и Marca предполагают, что уход Мбаппе ускорит потенциальный переезд в Париж Криштиану Роналду. Ожидалось, что португалец может перейти в «ПСЖ» следующим летом бесплатно, но при продаже Килиана парижане будут готовы заплатить за Криша, чтобы к катарскому ЧМ-2022 в клубе гарантированно играли Месси, Роналду и Неймар.
Ух, что же будет.