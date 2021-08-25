«Бавария» победила со счетом 12:0 в матче Кубка Германии по футболу
Мюнхенцы разгромили «Бремер» в 1/32 финала, четыре мяча забил Эрик
Мюнхенцы разгромили «Бремер» в 1/32 финала, четыре мяча забил Эрик
ТАСС, 25 августа. Чемпион Германии «Бавария» из Мюнхена со счетом 12:0 обыграла «Бремер» в матче 1/32 финала кубка страны по футболу. Встреча прошла в Бремене.
В составе победителей мячи забили Эрик
«Бремер» выступает в Оберлиге Бремен — одной из 14 Оберлиг в германском футболе. Оберлига — пятый уровень в системе футбольных лиг Германии.
Самый результативный матч в истории Куба Германии прошел в июле 1941 года, тогда команда «Штутгартер Кикерс» со счетом 17:1 обыграла команду «Книлинген». Соперник «Баварии» по 1/16 финала определится позднее.