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25 августа, источник: ТАСС

«Бавария» победила со счетом 12:0 в матче Кубка Германии по футболу

Мюнхенцы разгромили «Бремер» в 1/32 финала, четыре мяча забил Эрик Шупо-Мотинг

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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ТАСС, 25 августа. Чемпион Германии «Бавария» из Мюнхена со счетом 12:0 обыграла «Бремер» в матче 1/32 финала кубка страны по футболу. Встреча прошла в Бремене.

В составе победителей мячи забили Эрик Шупо-Мотинг (8, 28, 35 и 82-я минуты), Джамал Мусиала (16, 48), Малик Тиллман (47), Лерой Сане (65), Микаэль Кюизанс (80), Буна Сарр (86) и Корантен Толиссо (88). На 27-й минуте игрок хозяев Ян-Лука Уорм отправил мяч в свои ворота.

«Бремер» выступает в Оберлиге Бремен — одной из 14 Оберлиг в германском футболе. Оберлига — пятый уровень в системе футбольных лиг Германии.

Самый результативный матч в истории Куба Германии прошел в июле 1941 года, тогда команда «Штутгартер Кикерс» со счетом 17:1 обыграла команду «Книлинген». Соперник «Баварии» по 1/16 финала определится позднее.

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