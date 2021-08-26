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01:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» в матче Кубка лиги

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Вест Бромвич Альбион» принимал лондонский «Арсенал».

Арсенал
Вест Бромвич АльбионЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Встреча прошла на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче (Англия) и завершилась победой «канониров» со счётом 6:0.

Голы в составе «Арсенала» забили футболисты Николя Пепе, Букайо Сака, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик в этой встрече.

Таким образом, лондонский «Арсенал» прошёл в 1/16 финала Кубка английской лиги, а «Вест Бромвич Альбон» завершил выступление в турнире.

В других матчах 2-го раунда Кубка английской лиги «Саутгемптон» на выезде разгромил «Ньюпорт Каунти» со счётом 8:0, а «Ньюкасл Юнайтед» уступил «Бёрнли» в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:4 — по пенальти).

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