Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Сочи
Футбол. Еврокубки
20:00
Эльфсборг
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Ренн
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:45
Зенит
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
Ракув
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Санта-Клара
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
32Все участники Лиги чемпионов
12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» предложил футболисту туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду контракт на два года, сообщил на своей странице в Twitter журналист Николо Скира.

Манчестер Сити
ЮвентусЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Если Роналду перейдет в «ПСЖ», футбол можно будет закрывать. Спорт окончательно превратится в комикс

Ранее СМИ сообщали, что Роналду пытается организовать трансфер в «Сити» и провел беседу по этому поводу с португальским игроками «горожан». Возможен вариант обмена Роналду на полузащитника Бернарду Силву.

В августе в СМИ появилась информация, что главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти выразил желание, чтобы Роналду вернулся в мадридский клуб, и уже инициировал контакты с окружением 36-летнего португальца для обсуждения возможного перехода. Однако впоследствии Роналду выступил с заявлением, в котором осудил СМИ, распространяющие слухи о его возможном уходе из туринского клуба, и подчеркнул, что «его история в “Реале” уже написана».

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года, сумма трансфера с учетом всех бонусов и комиссионных составила 115 миллионов евро. До «Реала» он с 2003 по 2009 год выступал за «Манчестер Юнайтед».

 Роман с Михалковым, болезнь и суицид: драма известной красавицы- теннисистки
Сногсшибательный секс-символ ММА опубликовала новое фото в нижнем белье
Возрастное ограничение 18+
Вторая корзина мощнее первой. Расклады перед жеребьевкой ЛЧ
Головин неудачно съездил на Украину. Его не будет в ЛЧ
«Шериф» впервые в истории пробился в ЛЧ. Что это за клуб?
Никто не ждал: российские волейболистки дали бой фавориту Евро
«Спартак» прорвет в матче с «Сочи»: угадываем необычные исходы
ПСЖ не спешит принимать предложение «Реала» по трансферу Мбаппе
Победы «Спартака» и «Ромы», реванш «Тоттенхэма»: ставки на спорт
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь