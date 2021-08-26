СМИ: «Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года

Ранее СМИ сообщали, что Роналду пытается организовать трансфер в «Сити» и провел беседу по этому поводу с португальским игроками «горожан». Возможен вариант обмена Роналду на полузащитника Бернарду Силву.

В августе в СМИ появилась информация, что главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти выразил желание, чтобы Роналду вернулся в мадридский клуб, и уже инициировал контакты с окружением 36-летнего португальца для обсуждения возможного перехода. Однако впоследствии Роналду выступил с заявлением, в котором осудил СМИ, распространяющие слухи о его возможном уходе из туринского клуба, и подчеркнул, что «его история в “Реале” уже написана».