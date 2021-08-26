Килиан Мбаппе застрял по пути из Парижа в Мадрид

История с возможным переходом Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал», которая является центральным сюжетом нынешней европейской трансферной кампании, близка к развязке. За шесть дней до закрытия трансферного окна французскому клубу было сделано предложение о покупке 22-летнего форварда за €160 млн, однако ПСЖ пока не хочет расставаться с Мбаппе, считая, что он стоит на €40 млн больше. Сам Мбаппе на данный момент отклонил предложения по поводу продления действующего контракта с ПСЖ, который заканчивается летом 2022 года.

О том, что «Реал» готов заплатить ПСЖ за трансфер Килиана Мбаппе €160 млн, объявила, в частности, французская L’Equipe. Вчера спортивный директор ПСЖ Леонарду подтвердил наличие этого предложения, но заявил, что оно недостаточно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--708159e4d1af2b0c7eb8" data-vnd="708159e4d1af2b0c7eb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=708159e4d1af2b0c7eb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Позиция парижского клуба остается неизменной. Он намерен сохранить в своем составе звездного форварда, несмотря на то что тот отказался уже от трех предложений по поводу продления нынешнего контракта, действующего до лета 2022 года, и, таким образом, после завершения нынешнего сезона сможет стать свободным агентом. Более того, подход «Реала» к решению вопроса господин Леонарду назвал «неуважительным, некорректным и нелегальным». «Если Мбаппе все-таки решит уйти, мы не сможем его удержать, но он уйдет или останется на наших условиях», — подчеркнул высокопоставленный функционер ПСЖ.

Другие источники сообщают, что ПСЖ готов рассмотреть предложение «Реала», если оно будет увеличено до €200 млн. При этом до закрытия трансферного окна в Европе остается всего шесть дней, то есть ситуация может разрешиться в любой момент.

Важность потенциальной сделки для «Реала» очевидна. Этим летом он усилился пока лишь австрийским защитником Давидом Алабой, который перешел из «Баварии» на правах свободного агента. Покинули же королевский клуб французский защитник Рафаэль Варан, проданный в «Манчестер Юнайтед» за €40 млн, норвежский атакующий полузащитник Мартин Эдегор, за которого заплатил €35 млн лондонский «Арсенал», а также один из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала», его многолетний капитан, защитник Серхио Рамос, проследовавший как раз в ПСЖ в качестве свободного агента. Судя по всему, все это в совокупности и позволяет «Реалу» раскошелиться на Мбаппе. Правда, детали возможного трансфера неизвестны. Не исключено, что 13-кратный победитель Лиги чемпионов сразу готов выложить лишь половину объявленной суммы, а остальное рассчитывает заплатить в рассрочку.

В свою очередь, парижский клуб, как уже ясно, будет до последнего момента пытаться сохранить Мбаппе у себя. Несмотря на неудачное выступление в прошлом сезоне, по итогам которого ПСЖ был выбит в ½ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и стал лишь вторым в чемпионате Франции, его хозяева сохраняют большие амбиции. После того как две недели назад в Париж из «Барселоны» проследовал Лионель Месси, президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи открыто заявил: у Мбаппе теперь нет ни одной причины для того, чтобы не остаться. Однако сам нападающий, перешедший пять лет назад из «Монако» за €180 млн, забивший в 174 матчах 133 гола и по три раза выигравший в составе ПСЖ чемпионат и кубок Франции, судя по всему, придерживается иного мнения.

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Тем временем развитие истории с переходом Килиана Мбаппе, не исключено, может повлиять на судьбу другого знаменитого нападающего — Криштиану Роналду, у которого через год истекает контракт с «Ювентусом». Реальных вариантов продолжения карьеры у 36-летнего форварда, судя по всему, три. Он может остаться в Турине либо перейти в «Манчестер Сити» или ПСЖ. Хотя трансферная стоимость Роналду, по версии Transfermarkt, составляет €45 млн, «Ювентус», который заинтересован в продаже футболиста, устроила бы и меньшая сумма трансфера — порядка €30 млн. По данным L’Equipe, Роналду уже интересовался обстановкой в «Манчестер Сити» у своих соотечественников, выступающих за этот клуб, — Бернарду Силвы, Рубена Диаша и Жуана Канселу. Кстати, возможен вариант обмена Роналду на Силву. И сделка может быть завершена к ближайшим выходным.

Вариант с ПСЖ на данный момент выглядит менее вероятным, хотя известно, что хозяева парижского клуба мечтают объединить в одной команде Роналду и Лионеля Месси. И в случае перехода Килиана Мбаппе в «Реал» эта тема может стать как никогда актуальной. Как бы то ни было, вчера Роналду не смог завершить тренировку в «Ювентусе» из-за травмы руки.

Зато однозначно решился еще один трансферный вопрос этого лета. Нападающий «Тоттенхема» Гарри Кейн, за которого «Манчестер Сити» предлагал £100 млн, заявил, что нынешний сезон проведет в лондонском клубе.