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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Завидую футболистам «Кайрата». Лучший игрок Казахстана-2002 оценил назначение Бердыева

Игроки «Кайрата» с приходом Курбана Бердыева получат много новых знаний и опыта, считает лучший игрок Казахстана 2002 года Евгений Ловчев. Комментируя корреспонденту Vesti.kz это назначение, он отметил что Бердыев по-прежнему востребован в России.

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Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю алматинцев с приглашением сильного специалиста. По-доброму завидую футболистам “Кайрата”, которые приобретут очень много опыта, новых знаний, навыков и умений.

Можно ли сказать, что он востребован в России? Безусловно, да. Но, независимо от местоположения, Курбан Бекиевич Бердыев — высококлассный и титулованный специалист», — заявил Ловчев-младший.

Контракт с Бердыевым подписан до конца года с возможностью пролонгации на два года. Ранее 69-летний экс-наставник «Рубина» и «Ростова» занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

До Бердыева в этом сезоне клубом поочередно руководили Алексей Шпилевский, Кирилл Кекер и Артем Гавриленко.

26 августа алматинцы под руководством нового тренера проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций против люксембургской «Фолы». Первый поединок завершился разгромной победой казахстанского клуба (4:1).

Евгений Ловчев-младший выступал в Казахстане за «Женис», «Кайрат», «Шахтер», «Тобол» и национальную команду. В 2001 и 2004 годах он становился чемпионом страны, а в 2001 и 2002 — обладателем Кубка. Также в 2002 году он был назван лучшим игроком Казахстана.

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