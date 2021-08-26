«Завидую футболистам «Кайрата». Лучший игрок Казахстана-2002 оценил назначение Бердыева

«Поздравляю алматинцев с приглашением сильного специалиста. По-доброму завидую футболистам “Кайрата”, которые приобретут очень много опыта, новых знаний, навыков и умений.



Можно ли сказать, что он востребован в России? Безусловно, да. Но, независимо от местоположения, Курбан Бекиевич Бердыев — высококлассный и титулованный специалист», — заявил Ловчев-младший.

Контракт с Бердыевым подписан до конца года с возможностью пролонгации на два года. Ранее 69-летний экс-наставник «Рубина» и «Ростова» занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

До Бердыева в этом сезоне клубом поочередно руководили Алексей Шпилевский, Кирилл Кекер и Артем Гавриленко.

26 августа алматинцы под руководством нового тренера проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций против люксембургской «Фолы». Первый поединок завершился разгромной победой казахстанского клуба (4:1).