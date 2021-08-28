«Реал» отдал Альваро Одриосолу в аренду в «Фиорентину»

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Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Об этом 26 августа сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В «Фиорентине» также числится бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин.

Одриосола перешел в «Реал» 5 июля 2018 года из «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского защитника в 10 миллионов евро. За последние три года стоимость игрока упала в три раза.