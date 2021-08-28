«Реал» отдал Альваро Одриосолу в аренду в «Фиорентину»
25-летний испанский фланговый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола перешел в «Фиорентину».
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25-летний испанский фланговый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола перешел в «Фиорентину».
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Об этом 26 августа сообщил журналист Фабрицио Романо в своем
В «Фиорентине» также числится бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин.
Одриосола перешел в «Реал» 5 июля 2018 года из «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро. Профильный немецкий
В прошедшем сезоне Альваро Одриосола принял участие в лишь в шестнадцати матчах мадридского «Реала», в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Гранады» и «Кадиса».