«Манчестер Сити» отстранил Менди, его обвиняют в изнасиловании

«Манчестер Сити» может подтвердить, что в связи с расследованием полиции Бенжамен Менди был отстранён. Отстранение будет действовать на время расследования. Так как речь идёт о расследовании, мы больше не можем ничего комментировать до окончания следствия", — сказано в заявлении.