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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» отстранил Менди, его обвиняют в изнасиловании

Руководство «Манчестер Сити» отстранило от работы с командой защитника Бенжамена Менди, сообщает пресс-служба клуба.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Футболисту предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. По данным Get French News, Менди обвиняют в четырёх случаях изнасилования и в преступлениях социального характера.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что в связи с расследованием полиции Бенжамен Менди был отстранён. Отстранение будет действовать на время расследования. Так как речь идёт о расследовании, мы больше не можем ничего комментировать до окончания следствия", — сказано в заявлении.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. В 3-м туре АПЛ «горожане» сыграют с «Арсеналом». В двух стартовых турах «Манчестер Сити» набрал четыре очка.

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