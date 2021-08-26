Роналду сомневался в трансфере в «Ман Сити» из-за игры за «МЮ», но Мендеш убедил Криштиану
Будущее форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неопределенным.
Манчестер Сити
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Будущее форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неопределенным.
Португальский журналист Гонсалу Лопеш сообщил, что португалец сомневался в варианте с переходом в «Манчестер Сити». Это связано с тем, что Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в 2003—2009 годах. В составе «Юнайтед» Криштиану трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.
Сообщалось, что Мендеш напрямую ведет переговоры с «Манчестер Сити» и обсуждает личные условия и контракт.
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