Роналду сомневался в трансфере в «Ман Сити» из-за игры за «МЮ», но Мендеш убедил Криштиану

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Португальский журналист Гонсалу Лопеш сообщил, что португалец сомневался в варианте с переходом в «Манчестер Сити». Это связано с тем, что Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в 2003—2009 годах. В составе «Юнайтед» Криштиану трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Впрочем, по данным источника, агенту игрока Жорже Мендешу удалось убедить своего клиента.

Сообщалось, что Мендеш напрямую ведет переговоры с «Манчестер Сити» и обсуждает личные условия и контракт.