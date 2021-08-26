Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.08
Партизан
Санта-Клара
20
Футбол. Еврокубки
26.08
Гент
Ракув
30
Футбол. Премьер-лига
26.08
Зенит
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
26.08
Ахмат
Арсенал Т
21
Футбол. Еврокубки
26.08
Эльфсборг
Фейеноорд
31
Футбол. Еврокубки
26.08
Русенборг
Ренн
13
Футбол. Премьер-лига
26.08
Спартак
Сочи
12
Футбол. Премьер-лига
26.08
Уфа
Крылья Советов
12
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
26 августа, источник: Sports.Ru

Роналду сомневался в трансфере в «Ман Сити» из-за игры за «МЮ», но Мендеш убедил Криштиану

Будущее форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неопределенным.

Манчестер Сити
ЮвентусЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Португальский журналист Гонсалу Лопеш сообщил, что португалец сомневался в варианте с переходом в «Манчестер Сити». Это связано с тем, что Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в 2003—2009 годах. В составе «Юнайтед» Криштиану трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Впрочем, по данным источника, агенту игрока Жорже Мендешу удалось убедить своего клиента.

Сообщалось, что Мендеш напрямую ведет переговоры с «Манчестер Сити» и обсуждает личные условия и контракт.

Туринский клуб по-прежнему требует за 36-летнего португальца 28−30 миллионов евро и не собирается отдавать его бесплатно.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона
Дзюба одним пасом похоронил ЦСКА и вывел «Зенит» на первое место
Все, что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов
Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
В Испании сообщили, что «ПСЖ» согласился продать Мбаппе в «Реал»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь