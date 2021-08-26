Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.08
Партизан
Санта-Клара
20
Футбол. Еврокубки
26.08
Гент
Ракув
30
Футбол. Премьер-лига
26.08
Зенит
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
26.08
Ахмат
Арсенал Т
21
Футбол. Еврокубки
26.08
Эльфсборг
Фейеноорд
31
Футбол. Еврокубки
26.08
Русенборг
Ренн
13
Футбол. Премьер-лига
26.08
Спартак
Сочи
12
Футбол. Премьер-лига
26.08
Уфа
Крылья Советов
12
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
26 августа, источник: Sports.Ru

Трансфер Мбаппе в «Реал» почти согласован. В пятницу сделку могут подтвердить официально (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».

Реал
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Ожидается, что уже в пятницу клубы могут оформить трансфер, обменявшись документами и согласовав последние детали. «ПСЖ» готов принять последнее предложение мадридцев в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

По данным Marca, «Реал» также может объявить о переходе Мбаппе прямо в пятницу. Форвард посетит Мадрид, а после этого отправится в расположение сборной Франции.

Ранее сообщалось, что сам 22-летний француз настроен перейти именно в «Реал». Следующим летом истекает срок его контракта с «ПСЖ».

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона
Дзюба одним пасом похоронил ЦСКА и вывел «Зенит» на первое место
Все, что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов
Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
Агент Криштиану Роналду убедил перейти его в «Манчестер Сити»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь