Трансфер Мбаппе в «Реал» почти согласован. В пятницу сделку могут подтвердить официально (Marca)

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Ожидается, что уже в пятницу клубы могут оформить трансфер, обменявшись документами и согласовав последние детали. «ПСЖ» готов принять последнее предложение мадридцев в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

По данным Marca, «Реал» также может объявить о переходе Мбаппе прямо в пятницу. Форвард посетит Мадрид, а после этого отправится в расположение сборной Франции.