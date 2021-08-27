Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ» и сообщил им, что переходит в «Реал»

Как сообщает Cuatro, французский футболист уже сообщил партнёрам по команде, что уходит из клуба. По данным источника, Мбаппе попрощался с футболистами «ПСЖ».

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Предполагается, что в течение двух суток трансфер форварда будет официально оформлен. Более того, авторитетное испанское издание Marca сообщает, что «Реал» и «ПСЖ» согласовали трансфер.