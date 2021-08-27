Роналду уведомил руководство «Юве» о намерении уйти. Он забрал вещи из шкафчика на базе клуба
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен сменить команду в это межсезонье.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен сменить команду в это межсезонье.
36-летний форвард определенно решил уйти из туринского клуба, уведомил об этом руководство и попросил продать его, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным Джанлуки Ди Марцио, футболист уже забрал вещи из своего шкафчика на базе «Юве».
Ранее стало известно, что агент португальца Жорже Мендеш ведет переговоры о трансфере нападающего в «Манчестер Сити».