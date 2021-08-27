Роналду уведомил руководство «Юве» о намерении уйти. Он забрал вещи из шкафчика на базе клуба

36-летний форвард определенно решил уйти из туринского клуба, уведомил об этом руководство и попросил продать его, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Джанлуки Ди Марцио, футболист уже забрал вещи из своего шкафчика на базе «Юве».