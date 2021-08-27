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00:41 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду уведомил руководство «Юве» о намерении уйти. Он забрал вещи из шкафчика на базе клуба

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен сменить команду в это межсезонье.

Ювентус
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Источник: AFP 2021

36-летний форвард определенно решил уйти из туринского клуба, уведомил об этом руководство и попросил продать его, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Джанлуки Ди Марцио, футболист уже забрал вещи из своего шкафчика на базе «Юве».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что агент португальца Жорже Мендеш ведет переговоры о трансфере нападающего в «Манчестер Сити».

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