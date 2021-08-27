Мбаппе уже почти в «Реале» — испанцы вот-вот ждут объявления. Похоже, «ПСЖ» хватит 180 млн евро
Супертройки
Супертройки
По всей видимости, Килиан Мбаппе не сыграет с Лионелем Месси за «ПСЖ». На днях француз отклонил финальное предложение «Парижа» о продлении контракта и отказался вести переговоры.
Мы собрали все известные из медиа детали.
• Marca пишет, что переход француза в «Реал» выглядит «неминуемым» — клубы договорились, уже в пятницу о сделке могут объявить официально. Ожидается, что Килиан сразу прилетит в Мадрид и подпишет все бумаги, чтобы затем сосредоточиться на игре за сборную Франции.
• «Реал» сначала предложил «ПСЖ» 170 миллионов евро и 10 миллионов бонусами — это предложение не устроило боссов парижского клуба, но затем «Реал» добавил 10 млн к основной сумме трансфера, и тогда «ПСЖ» согласился вступить в переговоры.
• По информации испанского медиа Deportes Cuatro, Мбаппе уже попрощался с партнерами по «ПСЖ» и сказал им, что перейдет в «Реал» в ближайшие два дня.
• Похоже, лучше многих ситуацию знает Карима Бензема. Он запостил в твиттер фото Ромарио и Роналдо из сборной Бразилии с подписью: «Вот за это я и люблю футбол». Именно Ромарио и переманил Роналдо сначала в ПСВ, а потом и в «Барселону» (правда, вместе они не поиграли). Вероятно, в будущем переходе есть и заслуга Карима.
• Правда, L’Equipe говорит, что пока не все так однозначно. Вероятность того, что Мбаппе останется в «ПСЖ», сохраняется. Игрок тренируется с командой, и он пообещал не бунтовать, а спокойно доиграть сезон, если его не продадут.
• Именно об отказе от трансфера на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов говорил глава клуба Нассер
• При этом в «ПСЖ» понимают, что продать Мбаппе в «Реал» — достойный вариант, потому что надолго его точно не сохранить: слишком уж сильно желание француза уйти, да и контракт он не продлевает. «Париж» наверняка согласился бы на 220 миллионов евро — чтобы отбить потраченные на покупку 180 миллионов и чуть заработать.
«Реал» уже готов на 180 — «ПСЖ» как минимум выйдет в ноль.
Максимилиан Алфимов