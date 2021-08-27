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09:29 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе уже почти в «Реале» — испанцы вот-вот ждут объявления. Похоже, «ПСЖ» хватит 180 млн евро

Супертройки Месси-Неймар-Мбаппе все-таки не будет.

Реал
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Источник: Reuters

По всей видимости, Килиан Мбаппе не сыграет с Лионелем Месси за «ПСЖ». На днях француз отклонил финальное предложение «Парижа» о продлении контракта и отказался вести переговоры.

Мы собрали все известные из медиа детали.

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•‎ Marca пишет, что переход француза в «Реал» выглядит «неминуемым» — клубы договорились, уже в пятницу о сделке могут объявить официально. Ожидается, что Килиан сразу прилетит в Мадрид и подпишет все бумаги, чтобы затем сосредоточиться на игре за сборную Франции.

•‎ «Реал» сначала предложил «ПСЖ» 170 миллионов евро и 10 миллионов бонусами — это предложение не устроило боссов парижского клуба, но затем «Реал» добавил 10 млн к основной сумме трансфера, и тогда «ПСЖ» согласился вступить в переговоры.

•‎ По информации испанского медиа Deportes Cuatro, Мбаппе уже попрощался с партнерами по «ПСЖ» и сказал им, что перейдет в «Реал» в ближайшие два дня.

•‎ Похоже, лучше многих ситуацию знает Карима Бензема. Он запостил в твиттер фото Ромарио и Роналдо из сборной Бразилии с подписью: «Вот за это я и люблю футбол». Именно Ромарио и переманил Роналдо сначала в ПСВ, а потом и в «Барселону» (правда, вместе они не поиграли). Вероятно, в будущем переходе есть и заслуга Карима.

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• Правда, L’Equipe говорит, что пока не все так однозначно. Вероятность того, что Мбаппе останется в «ПСЖ», сохраняется. Игрок тренируется с командой, и он пообещал не бунтовать, а спокойно доиграть сезон, если его не продадут.

• Именно об отказе от трансфера на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов говорил глава клуба Нассер аль-Хелайфи. «Позиция клуба ясна, ничего не изменилось, все остается по-прежнему», — заявил катарец. «ПСЖ» уже злился из-за попыток «Реала» подобраться к Мбаппе в обход клуба.

• При этом в «ПСЖ» понимают, что продать Мбаппе в «Реал» — достойный вариант, потому что надолго его точно не сохранить: слишком уж сильно желание француза уйти, да и контракт он не продлевает. «Париж» наверняка согласился бы на 220 миллионов евро — чтобы отбить потраченные на покупку 180 миллионов и чуть заработать.

«Реал» уже готов на 180 — «ПСЖ» как минимум выйдет в ноль.

Источник: AFP 2021

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