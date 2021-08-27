Футболисты «Руха» примут «Шахтер» в первом матче 21-го тура чемпионата Беларуси

В первом поединке лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у брестского «Руха». В первом круге солигорские футболисты разгромили брестчан на своем поле со счетом 4:1. На прошлой неделе «Шахтер» одержал крупную викторию в Мозыре над местной «Славией» — 4:0, а «Рух» также на выезде сыграл вничью с футболистами «Сморгони» — 1:1.