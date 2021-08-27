Футболисты «Руха» примут «Шахтер» в первом матче 21-го тура чемпионата Беларуси
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у брестского «Руха». В первом круге солигорские футболисты разгромили брестчан на своем поле со счетом 4:1. На прошлой неделе «Шахтер» одержал крупную викторию в Мозыре над местной «Славией» — 4:0, а «Рух» также на выезде сыграл вничью с футболистами «Сморгони» — 1:1.
Завтра идущий вторым борисовский БАТЭ примет на своей арене «Ислочь» из Минского района. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с «Гомелем», а на главной спортивной арене страны в столичном дерби сойдутся «Динамо» и «Минск». Остальные поединки этого тура состоятся 29 августа: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), «Неман» (Гродно) — «Энергетик-БГУ» (Минск).
Турнирное положение: «Шахтер» — 47 очков (17 матчей), БАТЭ — 44 (20), «Рух» — 40 (20), «Динамо» (Минск) — 39 (20), «Гомель» — 35 (19), «Динамо» (Брест) — 30 (20), «Витебск» — 27 (20), «Минск» — 24 (19), «Энергетик-БГУ» — 24 (19), «Ислочь» — 23 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (19), «Неман» — 21 (20), «Слуцк» — 18 (20), «Славия» — 14 (19), «Сморгонь» — 10 (20), «Спутник» — 7 (20).
Лидером бомбардирской гонки является гамбийский нападающий Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.