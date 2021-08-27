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18:12 (мск), источник: Lenta.Ru

ПСЖ нашел замену самому дорогому футболисту мира

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет подписать контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, его рассматривают в качестве замены Килиану Мбаппе.

ПСЖ
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Источник: AP 2021
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Мбаппе уже почти в «Реале» — испанцы вот-вот ждут объявления. Похоже, «ПСЖ» хватит 180 млн евро

Французский «Пари Сен-Жермен» нашел замену намеревающемуся перейти в мадридский «Реал» Килиану Мбаппе, клуб хочет подписать контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Об этом сообщает The Telegraph.

Представители ПСЖ связались с агентом Холланда Мино Райолой. Парижане собираются получить форварда до закрытия трансферного окна. Они планируют использовать деньги, которые получат с продажи Мбаппе, являющегося самым дорогим футболистом мира.

В качестве альтернативы Холланду ПСЖ рассматривает форварда английского «Эвертона» Ришарлисона. При этом главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес не хочет лишаться игрока.

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В прошлом сезоне Бундеслиги 21-летний Холанд принял участие в 28 матчах «Боруссии», в которых забил 27 мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

26 августа появилась информация, что «Реал» увеличил предложенную за Мбаппе сумму. Сливочные готовы заплатить ПСЖ 180 миллионов евро. Вначале мадридцы предлагали парижанам 160 миллионов евро, но получили отказ.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, а также Кубок и Суперкубок страны. Портал Transfermakt оценивает 22-летнего форварда в 160 миллионов евро.

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