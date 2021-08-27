Тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду из клуба
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что португальский нападающий Криштиану Роналду покидает команду.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что португальский нападающий Криштиану Роналду покидает команду.
«Криштиану Роналду сказал мне вчера, что он хочет немедленно покинуть “Ювентус”. Это правда. Именно поэтому он не тренировался сегодня и не будет готов сыграть завтра с “Эмполи”.
Расстроен ли я его поведением? Это совершенно не так. Криштиану сделал выбор, так бывает в жизни. Платини, Дель Пьеро, Зидан, Буффон, другие великие чемпионы и тренеры покидали «Ювентус». Но клуб остается на месте. Самое важное, что у нас есть серьезная база для достижения результатов. За три года он внес свой вклад, сейчас он уходит, но жизнь продолжается", — сказал специалист на
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попрощался с одноклубниками и покинул тренировочную базу команды.
Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.
Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.