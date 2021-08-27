Тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду из клуба

«Криштиану Роналду сказал мне вчера, что он хочет немедленно покинуть “Ювентус”. Это правда. Именно поэтому он не тренировался сегодня и не будет готов сыграть завтра с “Эмполи”.

Расстроен ли я его поведением? Это совершенно не так. Криштиану сделал выбор, так бывает в жизни. Платини, Дель Пьеро, Зидан, Буффон, другие великие чемпионы и тренеры покидали «Ювентус». Но клуб остается на месте. Самое важное, что у нас есть серьезная база для достижения результатов. За три года он внес свой вклад, сейчас он уходит, но жизнь продолжается", — сказал специалист на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попрощался с одноклубниками и покинул тренировочную базу команды.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.