Футболиста «Манчестер Сити» Менди заключили под стражу

ТАСС, 27 августа. Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди заключен под стражу после слушания в суде по делу о сексуальном насилии и домогательствах. Об этом написал в Twitter журналист The Guardian Джош Холлидэй.

Игрок будет находиться в заключении до следующего слушания, которое состоится 10 сентября, если не будет подана апелляция.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования, а также сексуальном домогательстве.