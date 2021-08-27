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18:40 (мск), источник: ТАСС

Футболиста «Манчестер Сити» Менди заключили под стражу

Французу предъявили обвинения по четырем случаям сексуального насилия.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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ТАСС, 27 августа. Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди заключен под стражу после слушания в суде по делу о сексуальном насилии и домогательствах. Об этом написал в Twitter журналист The Guardian Джош Холлидэй.

Игрок будет находиться в заключении до следующего слушания, которое состоится 10 сентября, если не будет подана апелляция.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования, а также сексуальном домогательстве.

Менди 27 лет, он выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Клуб ранее отстранил его от тренировок. В составе команды француз трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок страны и один раз — суперкубок.

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