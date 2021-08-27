Футболиста «Манчестер Сити» Менди заключили под стражу
Французу предъявили обвинения по четырем случаям сексуального насилия.
Французу предъявили обвинения по четырем случаям сексуального насилия.
ТАСС, 27 августа. Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди заключен под стражу после слушания в суде по делу о сексуальном насилии и домогательствах. Об этом написал в Twitter журналист The Guardian Джош Холлидэй.
Игрок будет находиться в заключении до следующего слушания, которое состоится 10 сентября, если не будет подана апелляция.
Ранее газета Daily Mail сообщала, что Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования, а также сексуальном домогательстве.
Менди 27 лет, он выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Клуб ранее отстранил его от тренировок. В составе команды француз трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок страны и один раз — суперкубок.