«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по трансферу Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по контракту Криштиану Роналду! Жорже Мендеш получит его в ближайшее время. «Юнайтед» теперь «уверен в себе». Криштиану Роналду сказал агенту, что он открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед» для невероятного возвращения. Контракт будет отправлен в ближайшие часы — обсуждается контракт до 2023 года. «Манчестер Сити» выбыл из гонки", — написал журналист.