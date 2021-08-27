Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Рубин
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе
Венеция
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Локомотив
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Химки
Нижний Новгород
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Валенсия
Алавес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Ростов
11
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал футболистом «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
ЮвентусЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Об этом сообщается в Instagram «красных дьяволов».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении манкунианцев. Длительность контракта и финансовые условия не уточняются. Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года.

 Формат ЕГЭ изменят в ближайшее время
В России трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса
Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера
Тренер «Ювентуса» подтвердил уход Криштиану Роналду из клуба
Гендиректор «Спартака»: Жребий уровня ЛЧ, группа смерти
ПСЖ нашел замену самому дорогому футболисту мира
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Манчестер Сити» борьбу за Роналду
Футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди заключили под стражу
«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь