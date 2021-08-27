«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал футболистом «Манчестер Юнайтед».
Манчестер Юнайтед
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал футболистом «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщается в Instagram «красных дьяволов».
«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении манкунианцев. Длительность контракта и финансовые условия не уточняются. Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года.