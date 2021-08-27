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20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» объявил о трансфере 18-летнего опорника «Метца»

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» объявила о переходе полузащитника «Метца» Папе Матар Сарра.

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Источник: AFP 2021
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18-летний опорный полузащитник проведёт нынешний сезон в «Метце» в Лиге 1. После этого он уже переберётся в «Тоттенхэм».

Сарр перешёл в «Метц» из одного из сенегальских клубов в 2020 году. В минувшем сезоне африканский футболист принял участие в 25 матчах Лиги 1 и забил четыре мяча.

В нынешнем сезоне он сыграл в трёх матчах и записал на свой счёт результативную передачу.

Несмотря на юный возраст, Сарр уже вызывался в сборную Сенегала. Он принял участие в двух матчах национальной команды.

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