«Тоттенхэм» объявил о трансфере 18-летнего опорника «Метца»

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18-летний опорный полузащитник проведёт нынешний сезон в «Метце» в Лиге 1. После этого он уже переберётся в «Тоттенхэм».

Сарр перешёл в «Метц» из одного из сенегальских клубов в 2020 году. В минувшем сезоне африканский футболист принял участие в 25 матчах Лиги 1 и забил четыре мяча.

В нынешнем сезоне он сыграл в трёх матчах и записал на свой счёт результативную передачу.