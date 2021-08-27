Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера

Лето 2021 года точно войдет в историю. Сначала — расставание Лео Месси с «Барселоной» и его переход в «ПСЖ». Теперь — трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который он уже выступал в 2003—2009 годах.

Для тех, кто запутался в потоке новостей, устал каждые 15 минут проверять ленту Twitter или просто не хотел в последние дни лета забивать этим голову, напомним хронологию событий.

1) Слухи о том, что Роналду может уйти из «Ювентуса», появились сразу после завершения прошлого сезона. Португалец остался в запасе в матче последнего тура с «Болоньей», по итогам которого «Старая синьора» урвала-таки путевку в Лигу чемпионов. Но ситуация с Криштиану уже тянула на сенсацию. Плюс разочарования от двух подряд вылетов в ⅛ финала Лиги чемпионов. Плюс назначение на пост главного тренера Макса Аллегри — их сотрудничество в сезоне-2018/19 вряд ли оставило у обоих хорошие воспоминания. «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», родной для Роналду лиссабонский «Спортинг»… «Сити» в числе возможных точек назначения поначалу не упоминался вообще.

2) Лето прошло относительно спокойно. Криштиану, например, выходил в стартовом составе «Ювентуса» в товарищеском матче с «Барселоной» в начале августа.

3) Однако в последние две недели ход событий резко ускорился. Вечером 16-го августа с разницей всего в несколько часов, случились аж три разнонаправленных вброса о будущем Криштиану. Римская Corriere dello Sport сообщила, что агент форварда Жорже Мендеш обращался в «Манчестер Сити», предлагая им услуги своего клиента, да еще и со скидкой. В Испании El Chiringuito написало, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был бы не прочь воссоединиться с Роналду, с которым они успешно работали во время первого захода итальянца в Мадрид. А Marca выдала, что представили Криша вновь контактировали с «ПСЖ».

На следующий день Роналду опубликовал в своем Instagram пост, где потребовал прекратить полоскать его имя в трансферных слухах — это проявление неуважения как к нему, так и к клубам, которые упоминаются.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSr6U6agU4_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSr6U6agU4_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSr6U6agU4_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

4) Снова полыхнуло вечером 22 августа. Известный европейский инсайдер Фабрицио Романо написал в Twitter, что Криштиану, не попавший в стартовый состав на матч серии А с «Удинезе», таким образом решил выразить свое желание уйти из клуба. При этом журналист подчеркнул, что в Турин не поступало никаких предложений о покупке 36-летнего португальца.

Разумеется, представители «Ювентуса» бросились это опровергать. «Мы приняли это решение совместно с Криштиану. Все нормально. Роналду остается — это 100%», — сказал вице-президент туринцев Павел Недвед DAZN.

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5) Снова пара дней затишья, а вечером 25 августа итальянский журналист Никола Скира написал в Twitter, что «Манчестер Сити» предложил Кришу двухлетний контракт. Почти одновременно с этим все итальянские медиа сообщили, что агент португальца Жорже Мендеш прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом». Очевидно, триггером стало завершение саги с Харри Кейном, который был основной целью «Сити» — в среду днем форвард разместил у себя в соцсетях заявление, что остается в «Тоттенхэме».

6) Встреча прошла на следующий день. По информации Sky Sport, которую затем подтвердили и другие инсайдеры, «Ювентус» выразил готовность отпустить Роналду, но только за компенсацию в размере 28−30 миллионов евро. Позиция была максимально четкой — платите и можете забирать. Тогда как, скажем, тот же «Сити» хотел бы получить португальца бесплатно. Какие-то альтернативные варианты с обменом — например, Габриэл Жезус из Манчестера в Турин — не устроили обе стороны.

7) А уже поздно вечером все ведущие итальянские журналисты, специализирующиеся на трансферах и инсайдах — Джанлука Ди Марцио, Скира, Романо — почти одновременно сообщили: Роналду принял решение уйти из «Ювентуса» и сообщил об этом руководству и партнерам по команде. Главным претендентом считался «Сити», нужно только было дождаться официального оффера из Манчестера.

8) Утро 27 августа началось с сообщений, что «Сити» все еще готовит запрос в «Ювентус», а Мендеш тем временем ведет переговоры с клубом из Манчестера об условиях личного контакта Криштиану. В Турине Роналду получал 31 миллион евро в год «чистыми». Тут же речь шла о меньшей сумме. Скира писал о зарплате в районе 20 миллионов евро за сезон, Романо и The Guardian — о 15 миллионах. Эту же цифру называло и Sky Italia.

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9) Сам Криштиану утром приехал на базу «Ювентуса», пробыл там около 40 минут, попрощался с партнерами и персоналом, после чего уехал, не приняв участие в тренировке. Португалец направился в аэропорт, откуда на частном джете вылетел домой в Лиссабон.

10) Чуть позже Аллегри на пресс-конференции перед матчем с «Эмполи» подтвердил — Роналду уходит. «Он сказал мне, что хочет уйти из “Ювентуса” прямо сейчас. Он не тренировался сегодня. Я не расстроен таким поворотом событий. Криштиану сделал свой выбор, он хочет сменить обстановку. Что ж, это часть жизни», — сказал он.

11) Днем история получила неожиданный поворот. Из многих источников — как в Англии, так и в Италии — пошла информация, что в борьбу за Криштиану включился «Манчестер Юнайтед». Мендеш начал переговоры с ними в четверг вечером. Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед игрой АПЛ с «Вулверхэмптоном» не стал этого скрывать: «Криштиану? Мы всегда хорошо с ним общались. Бруну Фернандеш недавно общался с ним Роналду знает, что мы о нем думаем. Если он захочет уйти из “Ювентуса”, он знает — мы здесь. Он — легенда “МЮ”, величайший игрок всех времен».

12) Следом стало известно, что «Сити» прекращает переговоры по Роналду. «МС» так и не отправил официальный оффер в «Ювентус», личный контракт с Криштиану тоже не был согласован. Контакты были, но дальше разговоров дело так и не пошло. Об этом, в частности, сообщал еще утром Sky Sports — переговоры идут, но до завершения очень далеко. Так и вышло.

13) Ближе к вечеру пошли новости, что «Манчестер Юнайтед» отправил официальный запрос в «Ювентус». Романо и The Guardian сообщили о сумме в 25 миллионов евро плюс бонусы. Карло Лаудиза из La Gazzetta dello Sport сообщил о 28 миллионах. The Athletic назвал цифру в 15 миллионов плюс 8 миллионов бонусами. Скира сообщил о 29 миллионах, которые заплатит «МЮ».

14) Наконец, в 18.51 по Москве «МЮ» подтвердил — Роналду вернулся. Португалец подпишет двухлетний контракт до 2023 года.