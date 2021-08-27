Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера
Сумасшедшее трансферное лето продолжается.
Сумасшедшее трансферное лето продолжается.
Лето 2021 года точно войдет в историю. Сначала — расставание Лео Месси с «Барселоной» и его переход в «ПСЖ». Теперь — трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который он уже выступал в 2003—2009 годах.
Для тех, кто запутался в потоке новостей, устал каждые 15 минут проверять ленту Twitter или просто не хотел в последние дни лета забивать этим голову, напомним хронологию событий.
1) Слухи о том, что Роналду может уйти из «Ювентуса», появились сразу после завершения прошлого сезона. Португалец остался в запасе в матче последнего тура с «Болоньей», по итогам которого «Старая синьора»
2) Лето прошло относительно спокойно. Криштиану, например, выходил в стартовом составе «Ювентуса» в товарищеском матче с «Барселоной» в начале августа.
3) Однако в последние две недели ход событий резко ускорился. Вечером 16-го августа с разницей всего в несколько часов, случились аж три разнонаправленных вброса о будущем Криштиану. Римская Corriere dello Sport сообщила, что агент форварда Жорже Мендеш обращался в «Манчестер Сити», предлагая им услуги своего клиента, да еще и со скидкой. В Испании El Chiringuito написало, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был бы не прочь воссоединиться с Роналду, с которым они успешно работали во время первого захода итальянца в Мадрид. А Marca выдала, что представили Криша вновь контактировали с «ПСЖ».
На следующий день Роналду опубликовал в своем Instagram пост, где потребовал прекратить полоскать его имя в трансферных слухах — это проявление неуважения как к нему, так и к клубам, которые упоминаются.
4) Снова полыхнуло вечером 22 августа. Известный европейский инсайдер Фабрицио Романо написал в Twitter, что Криштиану, не попавший в стартовый состав на матч серии А с «Удинезе», таким образом решил выразить свое желание уйти из клуба. При этом журналист подчеркнул, что в Турин не поступало никаких предложений о покупке 36-летнего португальца.
Разумеется, представители «Ювентуса» бросились это опровергать. «Мы приняли это решение совместно с Криштиану. Все нормально. Роналду остается — это 100%», — сказал
5) Снова пара дней затишья, а вечером 25 августа итальянский журналист Никола Скира написал в Twitter, что «Манчестер Сити» предложил Кришу двухлетний контракт. Почти одновременно с этим все итальянские медиа сообщили, что агент португальца Жорже Мендеш прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом». Очевидно, триггером стало завершение саги с Харри Кейном, который был основной целью «Сити» — в среду днем форвард разместил у себя в соцсетях заявление, что остается в «Тоттенхэме».
6) Встреча прошла на следующий день. По информации Sky Sport, которую затем подтвердили и другие инсайдеры, «Ювентус» выразил готовность отпустить Роналду, но только за компенсацию в размере 28−30 миллионов евро. Позиция была максимально четкой — платите и можете забирать. Тогда как, скажем, тот же «Сити» хотел бы получить португальца бесплатно.
7) А уже поздно вечером все ведущие итальянские журналисты, специализирующиеся на трансферах и инсайдах — Джанлука Ди Марцио, Скира, Романо — почти одновременно сообщили: Роналду принял решение уйти из «Ювентуса» и сообщил об этом руководству и партнерам по команде. Главным претендентом считался «Сити», нужно только было дождаться официального оффера из Манчестера.
8) Утро 27 августа началось с сообщений, что «Сити» все еще готовит запрос в «Ювентус», а Мендеш тем временем ведет переговоры с клубом из Манчестера об условиях личного контакта Криштиану. В Турине Роналду получал 31 миллион евро в год «чистыми». Тут же речь шла о меньшей сумме. Скира писал о зарплате в районе 20 миллионов евро за сезон, Романо и The Guardian — о 15 миллионах. Эту же цифру называло и Sky Italia.
9) Сам Криштиану утром приехал на базу «Ювентуса», пробыл там около 40 минут, попрощался с партнерами и персоналом, после чего уехал, не приняв участие в тренировке. Португалец направился в аэропорт, откуда на частном джете вылетел домой в Лиссабон.
10) Чуть позже Аллегри на
11) Днем история получила неожиданный поворот. Из многих источников — как в Англии, так и в Италии — пошла информация, что в борьбу за Криштиану включился «Манчестер Юнайтед». Мендеш начал переговоры с ними в четверг вечером. Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер на
12) Следом стало известно, что «Сити» прекращает переговоры по Роналду. «МС» так и не отправил официальный оффер в «Ювентус», личный контракт с Криштиану тоже не был согласован. Контакты были, но дальше разговоров дело так и не пошло. Об этом, в частности, сообщал еще утром Sky Sports — переговоры идут, но до завершения очень далеко. Так и вышло.
13) Ближе к вечеру пошли новости, что «Манчестер Юнайтед» отправил официальный запрос в «Ювентус». Романо и The Guardian сообщили о сумме в 25 миллионов евро плюс бонусы. Карло Лаудиза из La Gazzetta dello Sport сообщил о 28 миллионах. The Athletic назвал цифру в 15 миллионов плюс 8 миллионов бонусами. Скира сообщил о 29 миллионах, которые заплатит «МЮ».
14) Наконец, в 18.51 по Москве «МЮ» подтвердил — Роналду вернулся. Португалец подпишет двухлетний контракт до 2023 года.