Криштиану Роналду высказался об уходе из «Ювентуса»

«Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из крупнейших во всей Европе.



Я отдал своё сердце и душу за “Ювентус” и буду любить Турин до конца своих дней. Тиффози бьянконери всегда уважали меня, и я старался отблагодарить это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом соревновании.



В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли многого. Не всего, чего хотели, но всё же мы вместе написали довольно красивую историю. Я всегда буду одним из вас. Теперь вы — часть моей истории, как и я чувствую, что я — часть вашей истории.



Италия, “Юве”, Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моём сердце», — написал Роналду в своем «инстаграме».