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23:30 (мск), источник: Sports.Ru

Детали перехода Роналду в «МЮ»: Криштиану советовался с Фергюсоном, Сульшер общался через Бруну

Возвращение легенды.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Еще в четверг мы почти смирились с тем, что Роналду станет игроком «Манчестер Сити» — все изменилось за считанные часы: Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед».

The Athletic пишет о трансфере в размере 15 млн евро плюс 8 млн бонусами. «Ювентус» гарантированно получит около 20 млн, так как некоторые бонусы легко осуществимы. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о контракте на 2 года с зарплатой 25 млн фунтов за сезон.

Здесь проговорим ключевые детали.

Почему «Юнайтед»?

Криштиану играл в «МЮ» с 2003 по 2009 годы под руководством сэра Алекса Фергюсона. Великий шотландец и тут не остался в стороне — он повлиял на трансфер, переговорив с Роналду в пятницу утром. Журналист Самуэль Лакхерст (пишет об «МЮ» для издания Manchester Evening News) рассказал, что руководство клуба перед трансфером тоже консультировалось с Фергюсоном.

Источник: AP 2021

Еше один важный нюанс — позиция ныннешнего тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера. Он рад возвращению бывшего партнера — играли вместе с 2003-го по 2007-й. Норвежец считает, что опыт 36-летнего португальца положительно скажется на молодых игроках. За несколько часов до трансфера он с теплом говорил о Крише.

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«Мы всегда хорошо общались. Бруну Фернандеш разговаривал с ним, Роналду знает, что мы к нему чувствуем, — начал Сульшер. — Если он собрался уходить из “Ювентуса”, то, конечно, знает, что мы здесь. Криштиану — легенда “МЮ”, лучший игрок всех времен. Мне повезло играть с ним. Посмотрим, что произойдет».

Сам Криш тоже рад возвращению. «Готов присоединиться к “МЮ” для невероятного камбэка», — эти слова португальца, адресованные агенту Жорже Мендешу, передал инсайдер Фабрицио Романо.

Карло Анчелотти, который давно заявил, что не ждет Криштиану в «Реале», считает, что португалец сделал правильный выбор: «То, что Роналду возвращается в команду, которую очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, — хорошие новости».

Журналист Sky Sports Кэйв Колихол информировал: Роналду сразу отказал другим клубам, когда получил предложение от «МЮ». Кстати, «Юнайтед» не планировали трансфер Криштиану — в начале лета были уверены, что «Юве» его не отпустит. Как только появилась возможность, представители клуба включились в борьбу.

«МЮ» придется с кем-то расстаться?

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«Юнайтед» уже провел несколько громких трансферов, подписав Джейдона Санчо и Рафаэля Варана. Теперь клубу нужно больше денег, чтобы рассчитываться по трансферам и зарплатам.

Журналист Дэвид Орнстайн уже заявил, что будущему Эдинсона Кавани, который, кстати, носит 7-й номер Криша, ничего не угрожает. Уругваец останется в команде.

Наиболее вероятным казался уход Джесси Лингарда, которым интересуется «Вест Хэм» — там Лингард сверкал в аренде, набрав 9+4 в 16 матчах прошлого сезона. Но Сульшер уже несколько раз говорил, что рассчитывает на англичанина.

«Он по-прежнему входит в мои планы. Я ожидаю увидеть его в “Юнайтед’а, — говорил Сульшер. — Думаю, все видели, что он делал в конце прошлого сезона в “Вест Хэме”. Он был одним из светлых пятен. Джесси вернулся уверенным в себе, полным энергии. Он будет играть за “МЮ” и хочет бороться за место в составе”.

Источник: AP 2021

Как Роналду разошелся с «Юве»?

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Контракт португальца с «Ювентусом» заканчивался в 2022-м, но обе стороны были готовы к расставанию уже сейчас. Туринцы чувствовали давление из-за коронакризиса, хотели облегчить зарплатную ведомость и получить деньги для покупки новых игроков. Хотя публично клуб никогда не заявлял, что ждет продажи португальца.

Криш выиграл все турниры в Италии, но не сумел победить c «Юве» в ЛЧ, а на старте нового сезона все яснее давал понять, что хочет уйти. В четверг ситуация накалилась — в Турин прилетел Жорже Мендеш, который объяснил, что клиент ждет трансфера. «Юве» дал агенту несколько часов на поиск покупателя.

В пятницу Роналду приехал на базу «Ювентуса», но провел там всего 40 минут, чтобы попрощаться с одноклубниками. Вскоре главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри все подтвердил: «Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за “Ювентус”. Сегодня он не тренировался с командой. Криштиану меня не разочаровал. Он хочет покинуть “Ювентус”, это его выбор. Он ищет новый клуб, проведя в “Юве” три года. Такова жизнь».

Во второй половине дня Роналду улетел из Турина.

Источник: AP 2021

А что с «ПСЖ» и «Сити»?

Объединение Месси и Роналду в одной команде пока все же откладывается. Босс парижан Нассер Аль-Хелайфи еще в четверг развеял все слухи: «Подписание Криштиану Роналду даже не обсуждается».

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А вот «Сити» отвалился только в пятницу — клуб просто вышел из переговоров, так и не сделав официального предложения. Возможно, сказались сомнения Гвардиолы. По данным The Athletic, каталонец не был уверен, что Криш впишется в команду, и переживал за атмосферу после потенциального трансфера.

Хотя сам Пеп говорил, что решение за самим футболистом: «Криштиану решит, где он хочет играть, а не “Ман Сити”. Роналду и Месси невероятны. Это лучшие игроки последних 20−30 лет».

Рио Фердинанд был в шоке, узнав, что Роналду близок к трансферу в «Сити». В четверг он звонил Криштиану и добивался от него признания: «Скажи мне, что ты туда не поедешь, скажи мне, я знаю, что ты туда не поедешь». Я пытался добиться от него: «Нет, нет, нет, нет, нет».

Моя первая мысль после вчерашних новостей: я не хочу, чтобы мои дети видели, как Роналду выбегает в форме «Манчестер Сити».

Если бы он, сидя за столом с «Юнайтед» и «Сити», выбрал «Сити», то у вас был бы повод для обиды. Но я точно знаю, что он никогда бы не посмотрел в сторону другого клуба, разговаривая с «Юнайтед». Он понимает и уважает свое наследие".

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