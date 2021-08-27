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23:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» отказался продать «Реалу» Мбаппе за 170 млн евро

«ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу форварда парижан Килиана Мбаппе.

ПСЖ
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Источник: Reuters
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Как сообщает Le Parisien, мадридский клуб предложил парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что «Реал» сделает третье предложение.

Ранее «Реал» уже предлагал парижскому клубу € 160 млн, но «ПСЖ» отверг предложение. Более того, спортивный директор парижан Леонардо жёстко раскритиковал испанский клуб. Тогда функционер подчеркнул, что предложение «Реала» даже близко не соответствует реальной стоимости нападающего.

Также Леонардо дал понять, что «ПСЖ» отпустит Мбаппе не менее чем за € 200 млн. Столько парижане заплатили за него «Монако» в 2018 году. Кроме того, функционер признал, что нападающий хочет покинуть команду, но, как подчеркнул Леонардо, он сделает это лишь на условиях «ПСЖ».

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