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23:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» сделал предложение по трансферу Икарди и ждет ответа от «ПСЖ»

«Ювентус» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди.

Ювентус
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Источник: Reuters

Туринский клуб готов арендовать 28-летнего аргентинца с опцией выкупа, сообщает журналист Ромео Агрести.

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Теперь «бьянконери» ждут решения и ответа от французской стороны.

Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера». В составе французской команды 28-летний нападающий принял участие в 66 играх во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал десять результативных передач.

Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона.

Футболист восстановится после травмы плеча, которую он получил в матче лиги 1 с «Брестом» (4:2), ближе к концу сентября.

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