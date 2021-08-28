Мусса Сиссоко перешел из «Тоттенхэма» в «Уотфорд»

Французский полузащитник выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2016 года. Последний контракт футболиста со «шпорами» был рассчитан до 2023 года.



В сезоне-2020/2021 Сиссоко сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.



«Уотфорд» в прошлом сезоне занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу после одного года отсутствия. В первых двух турах подопечные Франсиско Хавьера Муньоса Лломпарта одержали одну победу и потерпели одно поражение.