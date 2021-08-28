Передача Черышева помогла «Валенсии» разгромить «Алавес» в матче Примеры

«Валенсия» открыла счёт в матче на третьей минуте после точного удара Даниэля Васса. Результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев. Под самый перерыв хозяева удвоили преимущество в счёте после гола Карлоса Солера. На 60-й минуте Гонсалу Гедеш довел счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.
«Валенсия» продлила беспроигрышную серию в Примере — две победы и ничья. «Алавес», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд. В следующем туре «Валенсия» сыграет с «Осасуной», а «Алавес» встретится с «Вильярреалом».