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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Черышева помогла «Валенсии» разгромить «Алавес» в матче Примеры

Завершился матч третьего тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимала «Алавес». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Валенсия
АлавесЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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«Валенсия» открыла счёт в матче на третьей минуте после точного удара Даниэля Васса. Результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев. Под самый перерыв хозяева удвоили преимущество в счёте после гола Карлоса Солера. На 60-й минуте Гонсалу Гедеш довел счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.

«Валенсия» продлила беспроигрышную серию в Примере — две победы и ничья. «Алавес», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд. В следующем туре «Валенсия» сыграет с «Осасуной», а «Алавес» встретится с «Вильярреалом».

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3:0
Первый тайм: 2:0
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