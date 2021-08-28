Обама и Медведев — президенты, умер Майкл Джексон, «Сити» на 10-м месте. Мир, когда Роналду уходил из «МЮ»

Красная часть Манчестера ликует — Криштиану Роналду красиво вернулся в «МЮ».

Расставание случилось далеким летом 2009-го. Тогда «Юнайтед» после одобрения Алекса Фергюсона принял предложение «Реала» в размере 80 млн фунтов. На тот момент это была крупнейшая сделка в истории футбола, Криш побил рекорд Зинедина Зидана. 6 июля на «Сантьяго Бернабеу» прошла презентация, на которую пришло 80 тысяч человек.

Вспоминаем, каким тогда был мир.

«МЮ» — чемпион, «Ман Сити» — на 10-м месте

Роналду уехал чемпионом. В АПЛ тогда доминировала классическая «большая четверка» — в топ-4 по итогам сезона составили «МЮ», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». «Тоттенхэм» финишировал 8-м, а «Ман Сити» под руководством Марка Хьюза расположился на 10-й строчке.

Шейхи уже год владели клубом из Манчестера, сходу взяв Компани, Сабалету, Жо и Райт-Филлипса, а зимой усилились Робиньо, Де Йонгом, Бриджем, Беллами и опытным вратарем Гивеном. Но успехи пришли не сразу — начинали с середины таблицы.

«Барса» Пепа не оставила шансов Кришу в финале ЛЧ

Гвардиола получил пост главного тренера «Барселоны» — и с первого же сезона начал творить историю. Тренер взял Дани Алвеса, Пике, Кейту, подключил к основе Бускетса и Педро, а затем начал всех уничтожать комбинационным футболом. 6:2 в класико, победа в чемпионате и в Кубке, красивая точка — финал ЛЧ, в котором молодой Пеп переиграл великого Фергюсона.

Забили Это’о и Месси, а Роналду уехал покорять Испанию. Лучшими бомбардирами турнира стал именно Месси (9 голов), а за ним — Джеррард и Клозе (по 7).

«Шахтер» забрал последний Кубок УЕФА

В полуфинале горняки прошли киевское «Динамо», а в стамбульском финале обыграли «Вердер» 2:1. Лучшим бомбардиром турнира с 11 голами стал форвард ЦСКА Вагнер Лав, а вторым (9 мячей) был Ивица Олич, который к тому времени уже забивал за «Гамбург».

В следующем сезоне турнир уже переформатировали в Лигу Европы.

Прошел первый Кубок легенд

Турнир, на который в разные годы приезжали поиграть Тотти, Гаттузо, Де Бур, Каннаваро. В первом финале Россия обыграла Испанию 8:4. Один из голов — на счету Валерия Карпина.

Президенты: Медведев, Обама, Саркози

В день, когда состоялась презентация Роналду в Мадриде, в Россию с визитом приехал Барак Обама. В январе он сменил на посту президента США Джорджа Буша-младшего. В России уже год президентом значился Дмитрий Медведев.

Францией тогда руководил Николя Саркози, премьером Великобритании был Гордон Браун. В Германии без изменений с 2005-го — Ангела Меркель уходит только сейчас.

И еще один факт — в январе 2009-го патриархом Московским и всея Руси избрали Кирилла.

«Миллионер из трущоб» — триумфатор «Оскара»

«Загадочная история Бенджамина Баттона» Финчера получила больше всего номинаций (13), но безоговорочным победителем церемонии стал «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла. Фильм взял 8 премий «Оскар» (и 4 «Золотых глобуса»), в том числе за лучший фильм и режиссуру.

За лучшую мужскую роль второго плана посмертно наградили Хита Леджера («Темный рыцарь»). Кстати, в конце 2009-го выйдет «Аватар», который станет самым кассовым фильмом всех времен, обойдя «Титаник», державший рекорд в течение 12 лет.

Запустили мультсериал «Маша и Медведь»

В январе 2009-го вышла первая серия мультфильма, который станет самым успешным проектом в истории российской анимации. Один из эпизодов набрал больше 4 миллиардов просмотров на ютубе — и входит в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.

Прямо сейчас официальный канал сериала набрал на ютубе 35,2 млн подписчиков и почти 29,5 млрд просмотров. А ведь есть еще не менее успешные аналоги на иностранных языках. Всего от ютуба проект получил 29 кнопок, включая четыре бриллиантовые за 10 млн подписчиков на русскоязычном, англоязычном, испаноязычном и португалоязычном каналах.

Случилось чудо на Гудзоне

В январе произошла аварийная посадка A320 на Гудзон. Экипаж благополучно посадил самолет на воду реки в Нью-Йорке, все находившиеся на борту 155 человек выжили. Позже об этом событии Клинт Иствуд снимет фильм «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли.

Россия приняла Евровидение

В мае главный музыкальный конкурс Европы прошел в Москве. Россию представляла гражданка Украины Анастасия Приходько с песней «Мамо», а победил норвежец белорусского происхождения Александр Рыбак.

Умер Майкл Джексон