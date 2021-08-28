Идея возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед» принадлежит Сульшеру

По данным источника, Сульшер считал, что если Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», то это будет иметь серьёзные последствия для «Манчестер Юнайтед». Специалист предполагал, что если «МЮ» без боя позволит перейти португальцу в стан «горожан», то это может не лучшим образом отразиться на игроках и болельщиках. Также Сульшер представил руководству преимущества подписания Роналду.