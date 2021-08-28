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11:14 (мск), источник: Life.ru

На Instagram «Манчестер Юнайтед» после перехода Роналду подписалось 2 млн человек

При этом сам пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок «мне нравится».

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Источник: AP 2021

После того как «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из «Ювентуса» португальского нападающего Криштиану Роналду, на страницу английского клуба в «Инстаграме» подписалось два миллиона человек.

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До этой новости у инстаграм-аккаунта манкунианцев было 43,1 миллиона подписчиков. За несколько часов их число выросло до 45,1 миллиона. Пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок «мне нравится».

Тем временем журналист Самуэль Лакхорст сообщил в «Твиттере», что к трансферу приложил руку легендарный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон. Утверждается, что только после того, как футболист поговорил со своим бывшим наставником, клуб сделал предложение о трансфере.

Напомним, с 2003 по 2009 год португалец уже выступал за английский клуб, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Накануне он вернулся на «Олд Траффорд».

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