На Instagram «Манчестер Юнайтед» после перехода Роналду подписалось 2 млн человек
При этом сам пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок «мне нравится».
При этом сам пост о возвращении Криштиану набрал почти 11,5 миллиона отметок «мне нравится».
После того как «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из «Ювентуса» португальского нападающего Криштиану Роналду, на страницу английского клуба в «Инстаграме» подписалось два миллиона человек.
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Тем временем журналист Самуэль Лакхорст сообщил в «Твиттере», что к трансферу приложил руку легендарный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон. Утверждается, что только после того, как футболист поговорил со своим бывшим наставником, клуб сделал предложение о трансфере.
Напомним, с 2003 по 2009 год португалец уже выступал за английский клуб, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Накануне он вернулся на «Олд Траффорд».