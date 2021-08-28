Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-2
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Лацио
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
12ПСЖ представил Месси
13:16 (мск), источник: Sports.Ru

Погба сообщил Райоле, что хочет играть за «Реал». Он не намерен продлевать контракт с «МЮ» (Marca)

Полузащитник Поль Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», утверждает Marca.

Манчестер Юнайтед
РеалЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

По данным источника, француз сообщил агенту Мино Райоле, что хочет играть за «Реал». Футболист не намерен подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед», а срок действующего соглашения истекает летом 2022 года.

В окружении футболиста отрицают, что Погба может вернуться в «Ювентус». Француз намерен ждать, он хочет получить возможность перейти в «Реал», хотя знает, что это будет нелегко.

В этом сезоне Погба провел 2 матча в АПЛ и сделал 5 голевых передач.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Детали трансфера Роналду в «МЮ»: Криштиану говорил с Фергюсоном
Почему умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун? Вся правда 20 лет спустя
«Спартак» недоволен расписанием матчей ЛЕ и обратился в УЕФА
«Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в матче АПЛ (трансляция)
«Челси» обыграет «Ливерпуль», «МЮ» тоже победит: топ ставок дня
Клопп против Тухеля и Лукаку: анонс матча «Ливерпуль» – «Челси»
Садимся в машину времени: Мир, когда Роналду уходил из «МЮ»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь