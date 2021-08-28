Погба сообщил Райоле, что хочет играть за «Реал». Он не намерен продлевать контракт с «МЮ» (Marca)
Полузащитник Поль Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», утверждает Marca.
Манчестер Юнайтед
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Полузащитник Поль Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», утверждает Marca.
По данным источника, француз сообщил агенту Мино Райоле, что хочет играть за «Реал». Футболист не намерен подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед», а срок действующего соглашения истекает летом 2022 года.
В окружении футболиста отрицают, что Погба может вернуться в «Ювентус». Француз намерен ждать, он хочет получить возможность перейти в «Реал», хотя знает, что это будет нелегко.
В этом сезоне Погба провел 2 матча в АПЛ и сделал 5 голевых передач.