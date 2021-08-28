«ПСЖ» считает, что «Дортмунд» отпустит Холанда за 200 млн евро

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Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, в «ПСЖ» считают, что предложение в размере 200 миллионов евро может убедить «Дортмунд».

Ожидается, что норвежец запросит высокую зарплату, комиссионные для его агента Мино Райолы тоже будут большими, но в «ПСЖ» убеждены, что у клуба есть средства для организации этой сделки.