Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-2
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Лацио
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
12ПСЖ представил Месси
13:11 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» считает, что «Дортмунд» отпустит Холанда за 200 млн евро

«ПСЖ» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом.

Боруссия Д
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, в «ПСЖ» считают, что предложение в размере 200 миллионов евро может убедить «Дортмунд».

Ожидается, что норвежец запросит высокую зарплату, комиссионные для его агента Мино Райолы тоже будут большими, но в «ПСЖ» убеждены, что у клуба есть средства для организации этой сделки.

Напомним, что следующим летом в действие вступит пункт в контракте Холанда с «Боруссией», по которому его отступные составят 75 млн евро. В этом сезоне 21-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 3 матчах Бундеслиги.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Детали трансфера Роналду в «МЮ»: Криштиану говорил с Фергюсоном
Почему умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун? Вся правда 20 лет спустя
«Спартак» недоволен расписанием матчей ЛЕ и обратился в УЕФА
«Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в матче АПЛ (трансляция)
«Челси» обыграет «Ливерпуль», «МЮ» тоже победит: топ ставок дня
Клопп против Тухеля и Лукаку: анонс матча «Ливерпуль» – «Челси»
Садимся в машину времени: Мир, когда Роналду уходил из «МЮ»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь