«ПСЖ» считает, что «Дортмунд» отпустит Холанда за 200 млн евро
«ПСЖ» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом.
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«ПСЖ» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом.
Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, в «ПСЖ» считают, что предложение в размере 200 миллионов евро может убедить «Дортмунд».
Ожидается, что норвежец запросит высокую зарплату, комиссионные для его агента Мино Райолы тоже будут большими, но в «ПСЖ» убеждены, что у клуба есть средства для организации этой сделки.
Напомним, что следующим летом в действие вступит пункт в контракте Холанда с «Боруссией», по которому его отступные составят 75 млн евро. В этом сезоне 21-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 3 матчах Бундеслиги.