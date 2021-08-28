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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Арсеналом»

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встречался с «Арсеналом». Игра прошла на стадионе «Этихад» — домашней арене «горожан».

Арсенал
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Источник: Reuters
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Счёт в матче был открыт на 7-й минуте благодаря голу Илкая Гюндогана. На 12-й минуте Ферран Торрес забил второй гол хозяев: Бернарду Силва навесил в штрафную площадь «Арсенала», где оборона «канониров» не сумела выбить мяч, и он беспрепятственно дошёл до испанского нападающего. На 43-й минуте счёт в матче стал крупным: после прохода Джека Грилиша мяч в ворота Бернда Лена отправил Габриэл Жезус.

На 53-й минуте Родриго Эрнандес с передачи Феррана Торреса довёл преимущество хозяев до четырех мячей. На 84-й минуте дубль в матче оформил Ферран Торрес, который забил пятый гол «горожан».

Отметим, что на 35-й минуте у «Арсенала» за фол против Жоау Канселу был удалён Гранит Джака.

Таким образом, после трёх туров «Манчестер Сити» с 6 очками расположился на первом месте. Столько же имеют «Вест Хэм Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Тоттенхэм Хотспур», но этим клубам ещё предстоит провести свои матчи в третьем туре.

«Арсенал» находится внизу турнирной таблицы. В трёх матчах «канониры» не набрали ни одного очка и ни разу не смогли поразить ворота соперников.

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